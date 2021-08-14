Украина похвасталась новым "уничтожителем" Крымского моста - видео

Украина похвасталась новым "уничтожителем" Крымского моста - видео
MOD Russia/www.globallookpress.com
Минобороны уже ждет прохождения финальных испытаний

Украинские медиа обнародовали видеозапись с испытаниями радиолокационной станции "Минерал-У", которая, как заявляют разработчики, может работать в связке с ракетным комплексом ЖК-360МЦ "Нептун". На опубликованном видео можно заметить работу одного из механизмов.

Как утверждают разработчики, РЛС способна также обеспечивать целеуказание для ракетных систем, призванных охранять пространство от вражеских объектов в небе.

В украинском издании Defense Express сообщили, что новая РЛС  "Минерал-У" поступит в скорое время в ряды Вооруженных сил Украины.

РЛС смонтированы на шасси чешских грузовиков Tatra T815, на которые ВСУ недавно решили перейти из-за проблем с производством "КрАЗ". Сейчас система проходит проверку для того, чтобы уже поступить в вооруженные силы в соответствии с выполнением оборонного заказа, заказчиком которого выступает государство, передает "Военное дело".

Напомним, ранее бывший глава СНБО Украины Александр Турчинов назвал "Нептун", который должен работать в связке с новой радиолокацинной системой, средством, которое может "уничтожить" Крымский мост. Три года назад Киев похвастался своей разработкой – тогда действующий глава "Европейской солидарности" заявил, что теперь у Украины появится оружия для поддержания обороны на своей территории в Черном и Азовском морях, которое способно на расстоянии до 300 километров уничтожать плавсредства противника.

Ранее сообщалось, что Украина получила от иностранного заказчика контракт на 200 миллионов долларов на производство ракет Р-27, которые были разработаны еще в советские годы.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
Егор Малков

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