Пушков оценил провал США в Афганистане

Пушков оценил провал США в Афганистане
Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/www.globallookpress.com
Президент Байден лишь продолжает процесс, начавшийся с Буша-младшего, считает сенатор

Обвинения бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в провале американской миссии на территории Афганистана, прозвучавшие в адрес действующей власти, относятся и к самому экс-главе Белого дома. Такое заявление сделал член Совета Федерации Алексей Пушков, прокомментировавший слова республиканца.

Ранее Трамп обвинил действующего президента Джо Байдена в провале Штатов в Афганистане, заявив, что ситуация недалека для США до "позора", когда "Талибан"* (террористическая организация, запрещенная в РФ) дойдет до Кабула и поднимет свой флаг над американским посольством. По словам республиканца, виной тому оказалась полная непоследовательность, а также отсутствие компетенции со стороны действующей команды в Белом доме.

По словам российского сенатора, прозвучавший выпад можно также адресовать самому источнику – провал американской миссии в Афганистане, на взгляд Пушкова, начался еще со времен президентства Буша-младшего и Барака Обамы. Байден лишь "оформил" это фиаско, решив полностью вывести американский контингент.

"Речь не об ошибках отдельных президентов США. Дело идет о куда более глубоком процессе необратимой эрозии американской гегемонии. И – главное – самой их способности к осуществлению роли гегемона", – написал Пушков в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что талибы захватили Джелалабад – последний из крупных городов на пути к Кабулу. Город сдался без боев. Позднее в СМИ появились фото с боевиками, находящимися в здании администрации главы города. Штаты приняли решение об эвакуации своих сотрудников из посольства в Кабуле. В настоящее время под контролем талибов находится порядка 90% территории республики.

К текущему моменту талибы контролируют несколько кварталов в Кабуле, в одном из районов столицы они уже подняли свои флаги. Боевики контролируют все пограничные переходы на границах страны.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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Игорь
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ГостьМихаил
Недавно визжали от радости, что американцы ушли из Афгана. Побросали там технику. Вчера 84 афганских военных перешли в Узбекистан и запросили убежища. Скоро миллионы афганцев побегут от талибов в Узбекистан, Таджикистан, а там и Россия рядом. Лавров сказал, что Россия ведет переговоры с талибанскими группировками. Это же дружбаны, с ними контачили. Пушков привычно болтает об американской гегемонии, но не говорит, что будет делать Россия без американцев.
Полный отстой в том, что Афган может стать второй Сирией, и это будет тем еще адом. На горной местности бронетехникой по пуштунам не попалить, будут как и раньше бомбить с вертушек и посылать "сушки". Ждать очередной истерики патриотизма с бравадой, новых санкций и псевдорасследований о химоружии, новых случаев подготовки терактов и их раскрытия. Жить станет еще неспокойнее. Страшно стало жить. А я все вспоминаю как мама ключ под ковриком оставляла когда уходила на работу. Теперь в трамвае не посидеть в наушниках - найдется орущий синюшный <цензура> который будет орать на весь салон)
ГостьМихаил
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Недавно визжали от радости, что американцы ушли из Афгана. Побросали там технику. Вчера 84 афганских военных перешли в Узбекистан и запросили убежища. Скоро миллионы афганцев побегут от талибов в Узбекистан, Таджикистан, а там и Россия рядом. Лавров сказал, что Россия ведет переговоры с талибанскими группировками. Это же дружбаны, с ними контачили. Пушков привычно болтает об американской гегемонии, но не говорит, что будет делать Россия без американцев.
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