Президент Байден лишь продолжает процесс, начавшийся с Буша-младшего, считает сенатор

Обвинения бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в провале американской миссии на территории Афганистана, прозвучавшие в адрес действующей власти, относятся и к самому экс-главе Белого дома. Такое заявление сделал член Совета Федерации Алексей Пушков, прокомментировавший слова республиканца.

Ранее Трамп обвинил действующего президента Джо Байдена в провале Штатов в Афганистане, заявив, что ситуация недалека для США до "позора", когда "Талибан"* (террористическая организация, запрещенная в РФ) дойдет до Кабула и поднимет свой флаг над американским посольством. По словам республиканца, виной тому оказалась полная непоследовательность, а также отсутствие компетенции со стороны действующей команды в Белом доме.

По словам российского сенатора, прозвучавший выпад можно также адресовать самому источнику – провал американской миссии в Афганистане, на взгляд Пушкова, начался еще со времен президентства Буша-младшего и Барака Обамы. Байден лишь "оформил" это фиаско, решив полностью вывести американский контингент.

"Речь не об ошибках отдельных президентов США. Дело идет о куда более глубоком процессе необратимой эрозии американской гегемонии. И – главное – самой их способности к осуществлению роли гегемона", – написал Пушков в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что талибы захватили Джелалабад – последний из крупных городов на пути к Кабулу. Город сдался без боев. Позднее в СМИ появились фото с боевиками, находящимися в здании администрации главы города. Штаты приняли решение об эвакуации своих сотрудников из посольства в Кабуле. В настоящее время под контролем талибов находится порядка 90% территории республики.

К текущему моменту талибы контролируют несколько кварталов в Кабуле, в одном из районов столицы они уже подняли свои флаги. Боевики контролируют все пограничные переходы на границах страны.