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Военный конфликт в Афганистане завершен, боевые действия в стране окончены, о чем заявил официальный представитель Талибана* Мохаммад Наим.
По словам Наима, боевикам удалось достичь "свободы и независимости" для населения, передает RT. Талибы* же не собираются никому позволять нападать на территорию Афганистана, сообщил он.
Как отмечает источник, боевики объявили об окончании военного конфликта после взятия Кабула, а также бегства президента Ашрафа Гани из страны, уточняет "Свободная Пресса".
Ситуацию в Афганистане 16 августа должны обсудить в Совете безопасности ООН.
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