Боевики празднуют победу после взятия столицы

Военный конфликт в Афганистане завершен, боевые действия в стране окончены, о чем заявил официальный представитель Талибана* Мохаммад Наим.

По словам Наима, боевикам удалось достичь "свободы и независимости" для населения, передает RT. Талибы* же не собираются никому позволять нападать на территорию Афганистана, сообщил он.

Как отмечает источник, боевики объявили об окончании военного конфликта после взятия Кабула, а также бегства президента Ашрафа Гани из страны, уточняет "Свободная Пресса".

Ситуацию в Афганистане 16 августа должны обсудить в Совете безопасности ООН.

*запрещенная в России организация