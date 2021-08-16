В Талибане* объявили об окончании войны в Афганистане

Боевики празднуют победу после взятия столицы

Военный конфликт в Афганистане завершен, боевые действия в стране окончены, о чем заявил официальный представитель Талибана* Мохаммад Наим.

По словам Наима, боевикам удалось достичь "свободы и независимости" для населения, передает RT. Талибы* же не собираются никому позволять нападать на территорию Афганистана, сообщил он.

Как отмечает источник, боевики объявили об окончании военного конфликта после взятия Кабула, а также бегства президента Ашрафа Гани из страны, уточняет "Свободная Пресса".

Ситуацию в Афганистане 16 августа должны обсудить в Совете безопасности ООН.

*запрещенная в России организация
Источник: Al Jazeera ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

Ответить:

новости партнеров

США готовятся проучить Польшу с помощью американской армии

Американцы крайне недовольны новым законом в стране о СМИ

Польша и Украина испытали шок после "очереденого предательства союзников" - СМИ

Решение по "Северному потоку-2" больно ударило по обеим странам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей