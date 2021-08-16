В США назвали виновных в плачевном состоянии ВМС Украины

Чтобы укрепить морские силы Киева, Вашингтон предлагает списанные корабли и резиновые лодки

Россия украла у Украины военный флот, а США помогают его восстановить. Такое заявление сделал эксперт в области международных конфликтов Джорджтаунского университета США Себастьян Роблин.

По его словам, вместе с Крымом в 2014 г. Киев потерял свою единственную подводную лодку, несколько корветов и других судов, а также большую часть личного состава ВСУ, включая командующего ВМС, которые перешли на сторону РФ. Таким образом Украина лишилась и техники, и служащих, возможности реализовывать начатые ранее военные программы, например, по дрессировке боевых дельфинов, указывает Роблин.

Он признал, что РФ передала обратно Украине часть судов, но по факту сейчас в распоряжении Незалежной есть только один крупный фрегат – "Гетман Сагайдачный", ракетный катер "Прилуки", десантный корабль и всего две базы ВМС – в Одессе и Николаеве.

Сейчас в планах Киева – создать "москитный флот" на основе малых судов. С этим ему активно помогают страны НАТО, в том числе передавая корабли бесплатно. Например, США подарили три патрульных катера "Остров", говорится в статье National Interest. Также Госдеп одобрил продажу Украине 8 катеров "Марк 6" за 600 млн долларов.

Вашингтон был готов еще "пожертвовать списанные фрегаты класса Oliver Hazard Perry, но это предложение, похоже, не получило поддержки", отметил Роблин.

При этом автор обратил внимание на собственные проекты украинских корабелов, в том числе строительство многоцелевых корветов, заложенных еще в 2011 году. Однако он опасается, что реализация этих проектов потребует слишком больших средств, в итоге Украине не хватит денег на закупку кораблей за рубежом, что поставит под угрозу план создания "москитного флота".

Ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что в 2022 г. Киев получит несколько маленьких, но оснащенных современным вооружением американских кораблей, и Незалежная сможет своими "москитными" силами представить реальную угрозу российскому военному флоту.

Ранее в РФ дали свой комментарий по поводу передачи ВМС Украины надувных лодок США.