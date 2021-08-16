Из сектора Газа выпустили ракету по Израилю

Снаряд был перехвачен системой ПВО

В понедельник, 16 августа, в израильском городе Сдерот, который находится на границе с сектором Газа, прозвучали сирены.

Спустя некоторое время после звукового оповещения в сторону Израиля была выпущена ракета. Об этом говорится в "Твиттер" Армии обороны страны.

Снаряд перехватила система ПВО "Железный купол". Видео опубликовал Телеграм-канал "Военный обозреватель".

Напомним, это первый ракетный обстрел Сдерота из сектора Газа за три месяца.

Ранее стало известно о том, что "Железный купол" сбил собственный беспилотник Skylark.