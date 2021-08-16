Афганский спецназ расформировали

продолжениеСистема ПВО Узбекистана сбила афганский самолет - минобороны
Появилось официальное заявление

Спецназ афганской национальной армии расформировали. Об этом со ссылкой на пресс-службу подразделения сообщает "Интерфакс".

Личный состав уволен начиная с 16 августа, отмечает сайт телеканала "360".

Напомним, боевики "Талибана" (запрещен в РФ) вошли в Кабул вечером 15 августа. Сейчас столица Афганистана находится под их контролем. Как сообщалось ранее, глава страны Ашраф Гани сбежал за границу на вертолете.

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров

Германии предсказали крах после отказа от "Северного потока - 2"

Правительство Меркель допустило серьезный промах, утверждает оппозиция

Захарова обратилась к США с вопросом по поводу Афганистана

В МИД РФ обратили внимание на нехарактерное для Вашингтона молчание

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей