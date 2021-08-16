Афганский спецназ расформировали

Появилось официальное заявление

Спецназ афганской национальной армии расформировали. Об этом со ссылкой на пресс-службу подразделения сообщает "Интерфакс".

Личный состав уволен начиная с 16 августа, отмечает сайт телеканала "360".

Напомним, боевики "Талибана" (запрещен в РФ) вошли в Кабул вечером 15 августа. Сейчас столица Афганистана находится под их контролем. Как сообщалось ранее, глава страны Ашраф Гани сбежал за границу на вертолете.