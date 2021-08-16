Воздушное судно пыталось нарушить границу

Минобороны Узбекистана выступило с официальным заявлением по поводу крушения самолета ВВС Афганистана на территории страны. Напомним, ранее стало известно, что после авиакатастрофы два пилота воздушного судна выжили и сейчас находятся в больнице. Об этом пишет РИА ФАН.

О заявлении военного ведомства Узбекистана сообщает сайт Podrobno.uz. В пресс-службе минобороны отметили, что афганский самолет сбила система ПВО при попытке нарушить границу. Сейчас проводится расследование.

Крушение самолета ВВС Афганистана произошло накануне вечером. 15 августа воздушное судно разбилось в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. В соцсетях появились кадры с места катастрофы.