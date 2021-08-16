Система ПВО Узбекистана сбила афганский самолет - минобороны

Система ПВО Узбекистана сбила афганский самолет - минобороны
Фото: Boris Roessler/dpa/www.globallookpress.com
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Воздушное судно пыталось нарушить границу

Минобороны Узбекистана выступило с официальным заявлением по поводу крушения самолета ВВС Афганистана на территории страны. Напомним, ранее стало известно, что после авиакатастрофы два пилота воздушного судна выжили и сейчас находятся в больнице. Об этом пишет РИА ФАН.

О заявлении военного ведомства Узбекистана сообщает сайт Podrobno.uz. В пресс-службе минобороны отметили, что афганский самолет сбила система ПВО при попытке нарушить границу. Сейчас проводится расследование.

Крушение самолета ВВС Афганистана произошло накануне вечером. 15 августа воздушное судно разбилось в  Шерабадском районе Сурхандарьинской области. В соцсетях появились кадры с места катастрофы.

Источник: podrobno.uz ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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