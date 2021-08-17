Возглавляемая противолодочником группа судов привлекла внимание медиа

Читатели ежедневной британской газеты Daily Express оценили новость о проходе российской флотилии, возглавляемой большим противолодочником "Вице-адмирал Кулаков", через воды Ла-Манша.

Недавно в пресс-службе Северного плота отметили, что ряд военных судов, включая корвет и тральщик, следует к Ла-Маншу. Корабли "Владимир Емельянов" и "Гремящий" присоединились к отряду после военно-морского парада. Отмечалось, что суда должны отработать задачи по взаимодействию между флотами.

После публикации под новостью собралось свыше тысячи комментариев. Местные читатели предложили официальному Лондону обратиться за помощью к российским коллегам, чтобы те помогли им разобраться с нелегальной миграцией. В Британию до сих пор прибывают лодки с нелегалами, которые беспрепятственно пересекают пролив – основная часть британского флота расположена в водах Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Российский флот будет защищать наши берега эффективнее наших. Нас возглавляют предательские паразиты, которые должны заплатить высокую цену за свое предательство", "Тем временем лучшие эсминцы Великобритании, за исключением одного, находятся в доке для устранения утечек", "Русские заявили о своем суверенитете над английским каналом. Теперь официально это Московский морской путь", "Забрали бы с собой мигрантов", – пишут комментаторы.

Ранее британские читатели с иронией отреагировали на новость Daily Mail о перехвате российского Ту-142 у северо-востока Шотландии.