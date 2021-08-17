РФ даст короткое предупреждение боевикам не приближаться

Все мировое сообщество дискутирует последние несколько дней на тему обострившейся ситуации в Афганистане. Так, генерал армии, экс-начальник Генштаба Вооруженных сил Юрий Балуевский объяснил, что будет, если "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ) проявит агрессию.

После взятия Кабула в Афганистане ситуация относительно спокойная, не считая паники в аэропорту столицы. Талибы (представители радикальной запрещенной в России организации) объявили амнистию всем правительственным чиновникам, призвав их вернуться на рабочие места со спокойствием.

Однако если что-то пойдет по плохому сценарию, например, будет проявлена агрессия по отношению к странам ОДКБ, то у России окажется возможность быстро и четко отреагировать.

По словам генерала, РФ воспользуется бомбардировщиками Ту-22М3 в качестве "длинной руки". Ведь в рамках ОДКБ Москва должна отвечать в случае угрозы или реальной агрессии. Балуевский указал на то, что на совместных учениях с Узбекистаном использовались Ту-22М3, которые нужны для дальних ударов по объектам.

"Эти самолеты – предупреждение талибам не приближаться к границам", – заявил эксперт РИА "Новости".

Балуевский добавил, что армии стран Узбекистана, Таджикистана и Киргизии довольно сильные, пишет URA.RU. Эффективно воздействовать на противника получится при использовании всех составляющих: работы разведки, координации действий с союзниками и бомбардировщиков, добавляет "Общественная служба новостей".

* представители запрещенной в РФ террористической организации