Военнослужащие "заблокированы" на объекте

Украинские военнослужащие пытаются выбраться из Афганистана, не имея возможности эвакуироваться. По сообщениям местных медиа, на американской военной базе остались 12 военных.

Один из них – военнослужащий по имени Иван, проживающий в Кабуле уже два года. Он служит на местной базе по контракту. Родственника Ивана, родная сестра, сообщила, что никто ничего не знал об эвакуации на украинском самолете – никто с ними не связывался.

Все американские военнослужащие уже эвакуированы. Сейчас на базе остались более сорока человек – это служащие из Грузии, Румынии и Болгарии. Об эвакуации также ничего не известно.

"Наших оставили", – заявила родственница Ивана в эфире "24-го канала".

Женщину возмутило, что приземлившийся в Кабуле украинский самолет взял на борт всего восемь своих граждан. Остальные 72 человека были иностранцами.

С украинцами уже связались талибы*. Боевики забрали у них оружие и предупредили, чтобы солдаты "не рыпались".

Как отмечает источник, украинский МИД не отвечает на обращения застрявших в Афганистане граждан. С ними связались лишь представители посольства в Таджикистане, заявившие, что принимают все меры для эвакуации. Дипломаты также сообщили, что не могут сразу вывезти людей из-за переполненной дороги в аэропорт афганской столицы, сообщает "Лайф".

Журналистка Юлия Витязева же заявила, что украинские военнослужащие "заблокированы" на базе – с ней связалась супруга одного из солдат. Украинская дипломатия полным составом игнорировала звонки родственников и их просьбы о помощи. Ответ главы МИД Дмитрия Кулебы появился только после депутатских запросов и шума в СМИ. При этом обеспокоенные люди уже готовы подать официальное обращение в российский МИД. Киев очень боится вступать в переговоры с талибами – даже жизнь собственных граждан не меняет ситуацию.

До этого украинский МИД заявлял, что из Афганистана необходимо эвакуировать порядка 90 граждан Незалежной. Глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба сообщил, что у официального Киева в настоящая время отсутствует конкретная позиция по поводу смены власти в исламской республике.

*запрещенная в РФ террористическая организация