"Наших оставили": украинские солдаты застряли на базе США в Кабуле

"Наших оставили": украинские солдаты застряли на базе США в Кабуле
Фото: Alessandro Contaldo/LaPresse/www.globallookpress.com
Военнослужащие "заблокированы" на объекте

Украинские военнослужащие пытаются выбраться из Афганистана, не имея возможности эвакуироваться. По сообщениям местных медиа, на американской военной базе остались 12 военных.

Один из них – военнослужащий по имени Иван, проживающий в Кабуле уже два года. Он служит на местной базе по контракту. Родственника Ивана, родная сестра, сообщила, что никто ничего не знал об эвакуации на украинском самолете – никто с ними не связывался.

Все американские военнослужащие уже эвакуированы. Сейчас на базе остались более сорока человек – это служащие из Грузии, Румынии и Болгарии. Об эвакуации также ничего не известно.

"Наших оставили", – заявила родственница Ивана в эфире "24-го канала".

Женщину возмутило, что приземлившийся в Кабуле украинский самолет взял на борт всего восемь своих граждан. Остальные 72 человека были иностранцами.

С украинцами уже связались талибы*. Боевики забрали у них оружие и предупредили, чтобы солдаты "не рыпались".

Как отмечает источник, украинский МИД не отвечает на обращения застрявших в Афганистане граждан. С ними связались лишь представители посольства в Таджикистане, заявившие, что принимают все меры для эвакуации. Дипломаты также сообщили, что не могут сразу вывезти людей из-за переполненной дороги в аэропорт афганской столицы, сообщает "Лайф".

Журналистка Юлия Витязева же заявила, что украинские военнослужащие "заблокированы" на базе – с ней связалась супруга одного из солдат. Украинская дипломатия полным составом игнорировала звонки родственников и их просьбы о помощи. Ответ главы МИД Дмитрия Кулебы появился только после депутатских запросов и шума в СМИ. При этом обеспокоенные люди уже готовы подать официальное обращение в российский МИД. Киев очень боится вступать в переговоры с талибами – даже жизнь собственных граждан не меняет ситуацию.

До этого украинский МИД заявлял, что из Афганистана необходимо эвакуировать порядка 90 граждан Незалежной. Глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба сообщил, что у официального Киева в настоящая время отсутствует конкретная позиция по поводу смены власти в исламской республике.

*запрещенная в РФ террористическая организация
Источник: 24-й канал ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость292004
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Неожиданно. Россияне не злорадствуют, а сочувствуют украинским солдатам. Надеюсь, на Украине тоже человеки остались.
Гость292004
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А мне жаль украинских солдат. Их оставили на убой и дали понять, что они для своего государства никто. Очень наглядный пример для всех остальных. Вначале скачут за гроши - потом в отходы. Но во всем виновата Россия и Путин, не так ли?
Гость283783
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А если они вздумают обратиться за помощью к России-мигом попадут в расстрельный список сайта "миротворец".
Мэттью
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Пожелаю скорейшей эвакуации парней и чтобы все было без проблем. Но мудрый человек выводы должен сделать.
Гость297759
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Ну и, помогли nu H do cы?
Гость298192
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Поматросили и бросили... Жаль бедняг. Но у них есть свой президент, которого они выбрали, ему о них и заботиться.
Гость297498
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Гость297455
А свинью на шашлыки в качестве кого приглашают? Почетного гостя что ли?
браво! ))
Гостььь
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"Глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба сообщил, что у официального Киева в настоящая время отсутствует конкретная позиция по поводу смены власти в исламской республике" АААА!!! <цензура> смешно!!! Какая позиция может быть у подконтрольной СШП стране???? Как хозяин скажет, так и будете плясать. А то, что вас там бросили по-моему все понятно, комментарии излишне... Собственно ближайшее будущее просматривается теперь более наглядно. Бежать надо заранее!!!!
Гость297455
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А свинью на шашлыки в качестве кого приглашают? Почетного гостя что ли?
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