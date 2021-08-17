СМИ оценило возможности главного носителя ракеты

Гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" в скором времени поступит на вооружение российской армии. Пока что информации о точных сроках производства нет, однако, считает обозреватель Марк Епископос, Западу пора бить тревогу.

В материале, озаглавленном "Плохие новости, НАТО: российская гиперзвуковая крылатая ракета Циркон находится в эксплуатации" журналист напомнил, что преимущство ракеты во многом заключается в дальности действия, которая составляет сотни километров, принимая в расчет боевые условия и пусковую платформу. Разработка крайне опасна для авианосных ударных групп американского военно-морского флота и препятствует их эффективности.

Недавно, отметил Епископос, в России заявили, что первым штатным носителем ракет "Циркон" станет фрегат "Адмирал Головко". Уже известно, что корабли проекта 22350 входили в число главных претендентов на "Цирконы". За прошлый год РФ провела минимум четыре испытания с борта "Адмирала Горшкова".

"Горшков" входит в семейство модернизированных фрегатов, имеющих водоизмещение, превышающее 5 тысяч тонн. Имеется новейшая противолодочная и противоторпедная система "Пакет-Э/НК", а также система вертикального пуска для ракет Р-800 "Оникс", 3М-54 "Калибр" и "Циркон". Из пятнадцати запланированных таких судов в строю пока два. "Головко" же должен стать третьим – он уже заложен. Через несколько лет его должны передать российскому ВМФ", – пишет Епископос.

Ранее обозреватель Крис Осборн заявил, что российская атомная субмарина "Новосибирск", спущенная на воду в 2019 году, вместе с остальным семейство 885М изменит ситуацию в Черном море.