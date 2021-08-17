Киев похвастается своими разработками на предстоящей военной выставке

"Укрооборонопром" покажет на международной выставке в Турции ряд своих новых разработок. Они будут представлены на IDEF-2021 – международном предприятии оборонной отрасли, которое проходит уже в пятнадцатый раз.

Как отмечает источник, среди образцов продемонстрируют не только используемые в эксплуатации Вооруженных сил Украины разработки, но и новинки, в том числе и существующие пока что в качестве макетов.

"Укрспецэкспорту" выделят стенд. На нем будет представлена противокорабельная крылатая ракета Р-360 "Нептун", противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Скиф", управляемый ракетный снаряд "Ольха" и артснаряд с лазерным наведением "Цветник-Э". Всего же, заверили в Киеве, украинский ВПК представит миру продукцию свыше двух десятков своих предприятий.

Украинская делегация надеется на максимальное количество контрактов с потенциальными покупателями. Ее возглавит замглавы правительства Олег Уруский, глава министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Киев возлагает большие надежды на сотрудничество с Анкарой, нацеливаясь в основном на турецкий рынок.

Сама выставка проходит в Стамбуле – ее поддерживает администрация президента Турции, а также Минобороны страны с Фондом вооруженных сил, отмечает источник.

Напомним, ранее экс-руководитель Совета нацбезопасности и обороны Незалежной Александр Турчинов заявил о "Нептуне" как об оружии, способном "уничтожить" Крымский мост. О разработке стало известно в 2018 году, когда политик сообщил о скором появлении оружия для контроля своей прибрежной территории. Недавно в Сети появилось видео с испытаниями украинской РЛС "Минерал-У", которая должна работать в связке с "Нептуном".