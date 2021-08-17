Военные НАТО пожаловались на то, что русский пилот не отвечал на запросы Бухареста

Военно-воздушные силы Соединенного Королевства перехватили над Черным морем недалеко от побережья Румынии российский тактический фронтовой бомбардировщик Су-24. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что наш военный борт был обнаружен при входе в район полетной информации Бухареста, он якобы направлялся в территориальное воздушное пространство Румынии.

"Как и во многих других случаях с российскими самолетами, этот не представил план полета и не разговаривал с румынской авиадиспетчерской службой, что создавало угрозу безопасности полетов для всех пользователей воздушного пространства", следует из текста заявления.

Согласно данным британцев, наш лайнер пролетел на расстоянии не более чем 20 миль от побережья Румынии, прежде чем его перехватили, идентифицировав его как "российский Су-24".

Королевские ВВС следили за ним, пока он не покинул "зону полетной информации, направляясь на северо-восток". Потом британский истребитель "Тайфун" вернулся на базу.

