Склады с противогазами и аптечками первой помощи размещены во всех стратегических точках РФ

Россия сохранила традиции СССР в подготовке к отражению любых видов атак и по-прежнему регулярно проводит тренировки по химической, биологической, радиологической и ядерной защите армии и населения. НАТО в этом вопросе существенно уступает, считает эксперт по нацбезопасности США Чарли Гао.

Он обращает внимание, что Россия регулярно обновляет технику и оборудование для защиты от разных угроз. При этом ее современное вооружение способно выполнять несколько функций. Например, огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1A "Солнцепек" могут устраивать дымовую завесу, а могут уничтожать укрепления противника термобарическими снарядами.

Важно, что армейские подразделения ВС РФ еженедельно отрабатывают боевые действия и способы индивидуальной защиты в условиях химической, биологической или радиологической атаки. Противогазы российские военнослужащие носят практически на всех учениях, как и защитные костюмы, говорится в статье National Interest.

Запасы комплектов для индивидуальной защиты гражданского населения размещены по территории всей страны. В аптечках для оказания первой медицинской помощи типа АИ-4 хранятся не только антибактериальные средства, но и радиозащитные, а также антидоты на случай химических отравлений, передает Общественная служба новостей.

В отличие от РФ в странах НАТО после окончания холодной войны не уделяется должного внимания вопросам защиты от РХБ-угроз ни среди военнослужащих, ни тем более среди гражданских лиц, пишет автор и делает вывод, что Россия лучше готова к любой войне, чем страны Североатлантического альянса.

Ранее российский дипломат назвал неприятным сюрпризом для НАТО "крепость на Балтике", которую возводит РФ.