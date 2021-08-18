В текущем году РВСН на 86% переоснастят современным вооружением

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, рассказывая об итогах испытаний новейшей гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", процитировал героя популярного советского телефильма о становлении отечественных органов правопорядка. О своих впечатлениях генерал армии поделился в интервью изданию "Аргументы и факты".

"Та точность, которую мы проверили на испытаниях по морским целям, она никаких шансов, в общем, не оставляет. Как и "Кинжал". То есть мы имеем весь арсенал. Можем с моря, можем с воздуха. Как в том фильме: можем спички, можем соль, можем то, чем травят моль", – заметил Шойгу.

В данном случае министр процитировал героя Евгения Жарикова Николая Кодратьева из телефильма "Рожденная революцией" режиссера Григория Кохана из серии "В огне" о борьбе угрозыска с бандой Леньки Пантелева.

На уточняющий вопрос журналиста Шойгу подчеркнул, что у "Циркона" хорошая дальность и испытания ракеты прошли успешно.

Также министр сообщил о других новых образцах российского вооружения, которые поступят в армию уже в нынешнем году. Так, ВМФ примет четыре подводные лодки – три атомные и одну дизельно-электрическую и шесть надводных кораблей.

Ракетные войска стратегического назначения оснастят 15 межконтинентальными баллистическими ракетами. В этом году РВСН "выйдут на 86% современности", указал глава Минобороны.

Кроме того, в Вооруженные силы РФ поступят серийные многофункциональные истребители пятого поколения Су-57, береговые комплексы "Бастион" и ЗРК, модернизированные танки "Армата" и Т-90М, 18 разведывательно-ударных беспилотников среднего и тяжелого класса.

Ранее обозреватель Марк Епископос в издании The National Interest предупредил Запад, что российский "Циркон" уже в скором времени поступит на вооружение нашей армии и это "очень плохие новости" для НАТО.

