Отечественные субмарины оказались из проекта 877 "Палтус"

Две дизель-электрические подводные лодки и корабль сопровождения ВМС России прошли через пролив Большой Бельт в северном направлении. Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Дании в "Фейсбуке".

"Две российские подлодки проследовали через пролив Большой Бельт в сопровождении надводного судна", – говорится в релизе.

Датские военные указывают, что на якоре к югу от Лангеланна. стоит третья русская субмарина. Она покинет стоянку позднее.

"Все три судна являются дизель-электрическими класса "Кило" (подводные лодки проекта 877 "Палтус"), – следует из поста.

Как подчеркивается в сообщении, проход иностранных субмарин мимо берегов Дании является нормальной процедурой и происходит "совершенно без драматизма". Тем более, что за их прохождением внимательно следят Королевские ВС. Также поясняется, что если суда идут по отдельности через датские воды, то они не обязаны сообщать о своем транзите Копенгагену.

Однако это не касается тех случаев, когда проход осуществляет группа из более чем трех кораблей. Тогда они должны уведомить датские власти о пересечении ими проливов.

Ранее в начале августа возвращавшаяся с Военно-морского парада под Санкт-Петербургом российская атомная подводная лодка "Орел" потеряла ход у берегов Дании. Сообщалось, что тому причиной могло стать попадание посторонних предметов в водозабор, ошибка навигации или наматывание сетей на винт.

Однако в РФ информацию о якобы потере хода у АПЛ "Орел" опровергли.

