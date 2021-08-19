Министр обороны высоко оценил готовность инфраструктуры к играм

С 22 августа по 4 сентября состоится "Танковый биатлон", в котором примут участие два десятка команд со всего света. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично оценил трассу игр.

Министр обороны проехался на Т-80 по полигону Алабино в Московской области. В ведомстве, как пишет 5-tv.ru, пояснили, что дорога оказалась длиной четыре километра. Участникам предстоит пройти курган, брод, колейный мост и другие препятствия.

Танковые соревнования пройдут в рамках "Армейских международных игр – 2021".