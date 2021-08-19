Планы ВМФ стали действительно амбициозны, считают журналисты

Россия продолжает активным образом наращивать мощь своих военно-морских сил, тем самым подавая коллективному Западу недвусмысленный сигнал, пишут китайские журналисты.

После стремительных ухудшений в отношениях с США, произошедших на фоне украинского кризиса, была выпущена "Морская доктрина" – в ней отмечается, что для оказания противодействия военному давлению РФ поддерживает свое военное присутствие в нескольких морских регионах, включая Средиземное море и Атлантический океан.

Российский флот развивается в нескольких направлениях. Журналисты из КНР делают акцент на появлении передовых атомных субмарин, десантном корабле и легком фрегате-невидимке. Маневры ВМФ в Средиземном море и Тихом океане стали регулярными.

Ежегодные планы учебных маневров ВМФ увеличивают количество операций в водах океана. Эти операции носят разнонаправленный характер, охватывая не только меры по реагированию на угрозы безопасности, но также действия против авианосцев, подводного флот, десантные маневры и так далее.

"По итогам сказанного можно отметить, что с начала текущего года военно-морские силы Российской Федерации продолжают наращивать свой потенциал, не только давая отпор Западу, но и доказывая свое решительное стремление к возрождению. Хотя на этом пути имеются проблемы, требуемые решения, возвращение России в качестве морской державы нельзя обойти без внимания", – пишет обозреватель китайского издания "Синьхуа".

Ранее журналисты из КНР оценили учебные маневры российского флота в центральной части Тихого океана.