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Россия проводит подготовку к испытаниям "Буревестника", сообщает телеканал CNN. Источник ссылается на некие спутниковые снимки, сделанные Capella Space на архипелаге Новая Земля.
Американские журналисты утверждают, что на фото будто бы присутствуют явные признаки того, что Российская Федерация готовится к испытаниям ядерной ракеты, пишет телеканал "360".
CNN также сообщает, что ЦРУ отказалось от комментариев, а Минобороны РФ с Пентагоном не смогли сразу ответить на запросы от телеканала.
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