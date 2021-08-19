Подготовку к торжественному мероприятию раскритиковал депутат Рады

Украинские власти готовятся к организации торжественного военного парада в честь тридцатилетия своей независимости. ВСУ привлекли бронетехнику – многие образцы остались еще со времен СССР, несмотря на попытки повсеместной "декоммунизации". При этом наблюдаются уникальные штрихи, которые бросаются в глаза наблюдателям.

Так, депутат Рады Вадим Рабинович, выступающий от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" обратил внимание на нелепые элементы, которые решили по неизвестным причинам задействовать вооруженные силы во время подготовки.

Парламентарий указал на само оформление боевой техники, которая на параде должна стать образцом и воплощением мощи армии. Украинские военнослужащие решили в качестве нанесения раскраски использовать обыкновенный скотч, пишет "Свободная Пресса".

"Вместо покраски в камуфляжный, просто бумажным скотчем… Дешево и сердито", – написал Рабинович на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

Многие украинские пользователи также высмеяли подготовку ВСУ, поделившись мнением в ветке комментариев.

"Эта власть вся на скотче держится. Чего только стоит Флаг Украины, примотанный скотчем к автомату воина освободителя на 23 августа у нас в Харькове", "Не раскрывайте наши секреты!", "Равноценно надувному могучему украинскому флоту", "Невиданная мощь", "Ну вот. 229 миллионов – и все на скотч", "Вообще оторвались от жизни", – пишут в комментариях пользователи (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.).

Ранее экс-заместитель секретаря Совбеза Сергей Кривонос заявил, что Украина возвращается в 1990-е годы.