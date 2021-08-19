"Дешево и сердито": украинскую технику к параду 30-летия "замаскировали" скотчем

"Дешево и сердито": украинскую технику к параду 30-летия "замаскировали" скотчем
Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Подготовку к торжественному мероприятию раскритиковал депутат Рады

Украинские власти готовятся к организации торжественного военного парада в честь тридцатилетия своей независимости. ВСУ привлекли бронетехнику – многие образцы остались еще со времен СССР, несмотря на попытки повсеместной "декоммунизации". При этом наблюдаются уникальные штрихи, которые бросаются в глаза наблюдателям.

Так, депутат Рады Вадим Рабинович, выступающий от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" обратил внимание на нелепые элементы, которые решили по неизвестным причинам задействовать вооруженные силы во время подготовки. 

Парламентарий указал на само оформление боевой техники, которая на параде должна стать образцом и воплощением мощи армии. Украинские военнослужащие решили в качестве нанесения раскраски использовать обыкновенный скотч, пишет "Свободная Пресса".

"Вместо покраски в камуфляжный, просто бумажным скотчем… Дешево и сердито", – написал Рабинович на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

Многие украинские пользователи также высмеяли подготовку ВСУ, поделившись мнением в ветке комментариев.

"Эта власть вся на скотче держится. Чего только стоит Флаг Украины, примотанный скотчем к автомату воина освободителя на 23 августа у нас в Харькове", "Не раскрывайте наши секреты!", "Равноценно надувному могучему украинскому флоту", "Невиданная мощь", "Ну вот. 229 миллионов – и все на скотч", "Вообще оторвались от жизни", – пишут в комментариях пользователи (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.).

Ранее экс-заместитель секретаря Совбеза Сергей Кривонос заявил, что Украина возвращается в 1990-е годы.

Источник: Facebook
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость283783
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Да вы шо,цэ не скотч! Це ж новитня розробка украинськых вчэных-тэхнология "Стэлс" останнего поколиння))).
Казмерышен Пётр, Мариуполь, 0952206644!
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Гость299328
Стыд и позор властям Украины.
Армия похожа на балаган пана атамана Грициана Таврического из <цензура>/ф "Свадьба в Малиновке".
Краска у укроФАШИСТОВ закончилась! Это ЗРАДА или ПЭРЭМОГА! Будут воевать дубинками! Вот такие дела
Недалеко от Харькова по инициативе местных депутатов был установлен памятник дружбы между украинским и русским народом.Но на следующий день его сломали националисты.
Гость291289
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крым наш
Не,если б изолента!Синяя!
Тут не поспоришь, если синяя изолента, то на века, но для сухопутных и скотч подойдет, а вот самолеты только изолентой (синей) камуфлировать! Иначе удачи не видать!
Гость299331
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Понятно что разрисовка скотчем носит временный харрактер... Позже нанесется постоянный рисунок,до парада.
Гость299328
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Стыд и позор властям Украины.
Армия похожа на балаган пана атамана Грициана Таврического из <цензура>/ф "Свадьба в Малиновке".
крым наш
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Гость291289
Опасная армия! Скотч - всему голова!
Не,если б изолента!Синяя!
Гость297498
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пэрэмога))
дбл блд))
Гость291289
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Опасная армия! Скотч - всему голова!
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