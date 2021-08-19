Кремль "строит" планы по сдерживанию и разрушению воли Штатов

Москва обладает оружием, способным поразить США с российской территории. Об этом предупредил Вашингтон генерал, глава Северного командования ВС США Глен Ванхерк, передает издание Express.

Он отметил ракетную угрозу для американской безопасности, которая исходит от России. По его словам, президент РФ Владимир Путин обладает грозным военным арсеналом наравне со штатовским.



Разведке союзников США известно о "крылатых ракетах с очень малым радиолокационным поперечным сечением", которыми обладает Москва, заметил генерал. По его мнению, это дает России возможность поразить Америку изнутри.

Также Ванхерк сообщил, что угрозу усиливают российские инвестиции в кибернетический и космический потенциал. Он предположил, что планы Кремля заключаются в том, чтобы "сдержать" и "разрушить волю" Соединенных Штатов.

Ну, и куда де сейчас без темы Афганистана, особенно на фоне бездарного бегства американцев из этой страны. Генерал Пентагона пожаловался на то, что "Россия обсуждала "возможность переговоров" с талибами (представители запрещенной в РФ террористической организации) в свете их захвата Афганистана", говорится в публикации.

Ранее американский телеканал CNN сообщил о подготовке России к испытаниям "Буревестника", которого на Западе называют не иначе как "летающим Чернобылем". Журналисты ссылаются на некие спутниковые снимки, сделанные Capella Space на архипелаге Новая Земля.

