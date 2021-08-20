Минску будет крайне непросто добиться такой сделки

Не так давно президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск надеется приобрести у РФ новейшие зенитно-ракетные комплексы С-400 "по сходной цене", либо в кредит. Глава республики выразил уверенность, что Москва удовлетворит просьбу. Однако, пишет обозреватель китайского издания Sohu, оптимизм президента вряд ли можно чем-то оправдать.

Если рассуждать, рассматривая текущие отношения между государствами, то продажа ЗРК для Москвы не станет проблемой. Однако существует два фактора, с которыми Лукашенко не может не считаться. Эти системы Россия экспортирует.

Прежде всего, ЗРК довольно дорогостоящи и перекроют даже стандартную сумму выделяемого Минску транша. Турция в прошлом году потратила 2,5 миллиарда долларов на четыре системы С-400. Безусловно, в каждой стране своя закупочная цена. Однако в среднем стоимость единицы составляет примерно 400-600 миллионов долларов.

"Астрономические числа для Белоруссии. Ее ВВП, по официальным данным, упадет в этом году примерно на 0,9% в сравнении с 2019 годом и составит лишь 57,5 млрд долларов", – пишут журналисты.

Республика при этом демонстрирует слабый темп экономического роста. Оборонный бюджет (780 миллионов долларов) можно поддерживать лишь на крайне низком уровне. В общем и целом, у Минска отсутствуют средства на такую закупку. Просьбы о "сходной цене" также вряд ли будут услышаны – спустя практически две недели ответа от Москвы не последовало.

"Главные страны, которые закупили С-400, могут гарантировать абсолютную конфиденциальность соответствующего оборудования, что крайне важно для России. Несмотря на проведение испытаний С-500, на завершение модернизации С-400 потребуется время. Эта система войдет в костяк российской армии. Белоруссии же гарантировать отсутствие утечек затруднительно", – считают журналисты.

Ранее американский обозреватель назвал С-500 особой угрозой для НАТО.