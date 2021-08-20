В Польше отмахнулись от военной угрозы со стороны Белоруссии и Калининграда

Россия пока только изучает возможности быстрой переброски войск на Запад

Польше, как и всем странам НАТО, следует внимательно следить за российскими военными учениями "Запад – 2021". Однако реальной угрозы для Варшавы со стороны российской Калининградской области и даже Белоруссии не существует. К такому мнению пришел польский аналитик Ярослав Цислак.

Он напомнил, что Россия проводит крупномасштабные учения на западе страны каждые четыре года. Поэтому нынешние маневры – это просто регулярное мероприятие, к которому нужно отнестись спокойно, а не выискивать политическую подоплеку.

Да, для Польши учения "Запад – 2021" представляют особый интерес, поскольку пройдут в непосредственной близости от ее границ, но угрозы нападения со стороны Калининграда ожидать глупо.

"Российский анклав сильно милитаризован, но без подкрепления со стороны остальной территории России дислоцированные там силы не могут проводить потенциальные наземные операции в Польше самостоятельно",

– отметил аналитик на страницах Defence24.

Со стороны Белоруссии угроза вторжения российской армии будет теоретически существовать, пока в Минске не сменится "недемократическая власть". Однако собственно белорусская армия Польше не страшна:

"С военной точки зрения Вооруженные силы Беларуси не представляют собой потенциальную угрозу, способную нанести поражение польским вооруженным силам в ходе возможных боевых действий",

– убежден автор. По его оценке, Москва использует маневры на территории Белоруссии не для тайной переброски войск, а для отработки передвижения армейских подразделений и тылового обеспечения на случай возможных боевых действий в будущем. И вот за этими маршрутами западные аналитики должны пристально следить, чтобы сделать потом соответствующие выводы.

Совместные учения Вооруженных сил России и Белоруссии пройдут с 10 по 16 сентября 2021 года. В Брестской области РБ уже началось формирование подразделения, которое примет участие в маневрах, сообщили в военном ведомстве республики в пятницу, 20 августа.

Ранее западных экспертов поразило видео с учений спецназа России и Узбекистана.