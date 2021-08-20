Решение имеет только политический характер, полагает специалист

Мадрид решил не проявлять политическую волю, пойдя на поводу у Соединенных Штатов, а потому отказал российским кораблям зайти в порт Сеуты в Северной Африке. Такое заявление сделал военный специалист Алексей Леонков.

Напомним, днем ранее в испанских СМИ появилась информация, что Мадрид отказал противолодочнику "Вице-адмиралу Кулакову" и буксиру "Алтаю" в трехдневной стоянке для дозаправки и приобретения продовольствия. МИД потребовал у РФ предоставить данные о целях плавания и маршруте, и, получив отказ, не стал идти навстречу. Российские корабли не пустили в порт. Le Pais посчитало, что речь идет о политической причине, так как Испания выступает организатором саммита НАТО – он состоится в 2022 году.

Леонков отметил, что мир соблюдает положения Морской конвенции – она устанавливает свободу судоходства и для военных кораблей, которые должны быть безопасными. Условия такой безопасности – выключенные радары и зачехленные средства вооружения.

В экстренных случаях экипаж извещает порт о необходимости захода. Впрочем, даже полное соблюдение правил может не учитываться по политическим мотивам – так было, когда советские суда не могли заходить в ряд стран Североатлантического альянса. Случай примерно тот же, считает Леонков.

Испания же опасается главным образом Штатов, которые четко отвели России роль главного противника в своих доктринах.

"И это же, кстати, записано в новой стратегии НАТО-2030, где тоже Россия названа военным противником", – напомнил спикер.

У Испании же отсутствует возможность для самостоятельного принятия решения, поэтому, полагает эксперт, Мадрид попросту пошел по пути "наименьшего зла".

Напомним, в 2016 году генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раскритиковал разрешение Испании на заходы в Сеуту для российских военных судов. Представитель альянса заявил, что эскадра ВМФ будет использована для ударов по Алеппо.