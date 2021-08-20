В Киеве прервалась репетиция парада из-за сломавшегося танка

В Киеве прервалась репетиция парада из-за сломавшегося танка
Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Из брони пролилось топливо и технику эвакуировали с площади

В Киеве сегодня пришлось остановить репетицию парада военной техники ВСУ, приуроченного к 30-летию независимости страны, из-за поломки одного из украинских танков. Об этом сообщает портал "Сегодня".

Напомним, что мероприятие проходит в центре столицы Незалежной – на знаменитом Крещатике.


По информации представителя экстренных служб, из танка полилось топливо, поэтому проезд боевой техники был временно приостановлен. Броню в итоге отбуксировали с площади, пишет "МК".

Накануне в соцсетях появились фотографии украинской бронетехники, которая будет участвовать в параде, с нелепыми внешними элементами – вместо камуфляжной покраски, одна из боевых машин просто обклеена скотчем. И судя вообще по представленной технике, несмотря на декоммунизацию и уничтожение всего советского, армия Украины покажет образцы техники времен СССР.

А ранее сегодня в Херсоне рухнул гигантский флагшток, установленный за 8 млн грн к празднику. Огромная железяка высотой 50 метров аккуратно погребла под собой припаркованный рядом с конструкцией Lexus. Слава Богу, в автомобиле никого не было.

Есть опасность, что эта же участь ждет и флагшток, установленный за 6 млн. грн на прошлой неделе в Ужгороде, – он уже начал наклоняться, словно Пизанская башня.

"Конструкция имеет высоту 30 метров и состоит из 3 труб из нержавеющей стали. Общая масса флагштока составляет 4,8 тонны, его изготовили в Турции", – сообщает телеграм-канал "Запрещенная Украина".

В комментариях пользователи посоветовали ужгородцам в День Независимости подальше держаться от флагштока – вдруг именно тогда он рухнет. Другой читатель обратил внимание на тот факт, что на него еще и госсимвол не успели повесить.

Источник: Московский комсомолец
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость296657
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Гость300355
Надо было танк скотчем отремонтировать, и флагшток им обмотать. Тогда бы точно не упал )))
картонную башню Арматы так и отремонтировали перед парадом ))
Гость300355
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Надо было танк скотчем отремонтировать, и флагшток им обмотать. Тогда бы точно не упал )))
Гость296657
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а заглошая Армата - "это были плановые учения"
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