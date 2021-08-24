Российское оружие не оставляет противнику шансов

Власти активно занимаются модернизацией нашей армии. Сейчас на вооружении военных находится самая современная техника. Так, ракеты зенитной установки С-400 "Триумф" настолько эффективны, что не дают врагу возможности скрыться.



О преимуществах нашей боевой техники рассказал главный конструктор "Алмаз-Антея" Павел Созинов. Опытный эксперт сообщил, что противник не сможет укрыться от вездесущих российских ракет за горизонтом.

Такое преимущество удалось получить после введения в состав боевого комплекса дальней ракеты с системой самонаведения. Теперь наши пушки могут атаковать загоризонтные цели.

Это значит, что, если объект появился над линией горизонта и был замечен военными, то шансов на спасение у него нет. Пущенная ракета достанет врага, даже если он вернется обратно за горизонт. Такие возможности серьезно повышают уровень боевой готовности нашей армии. О достижениях российских конструкторов Созинов рассказал в беседе с корреспондентом РИА "Новости".

К слову, недавно в прессе появилась информация, что наша страна откажет Белоруссии в продаже С-400. Минску будет крайне непросто добиться сделки по получению мощного российского вооружения. Такого мнения придерживаются китайские эксперты.