Спастись не удастся: разработчик раскрыл возможности ракет С-400

Спастись не удастся: разработчик раскрыл возможности ракет С-400
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Российское оружие не оставляет противнику шансов

Власти активно занимаются модернизацией нашей армии. Сейчас на вооружении военных находится самая современная техника. Так, ракеты зенитной установки С-400 "Триумф" настолько эффективны, что не дают врагу возможности скрыться.

О преимуществах нашей боевой техники рассказал главный конструктор "Алмаз-Антея" Павел Созинов. Опытный эксперт сообщил, что противник не сможет укрыться от вездесущих российских ракет за горизонтом.

Такое преимущество удалось получить после введения в состав боевого комплекса дальней ракеты с системой самонаведения. Теперь наши пушки могут атаковать загоризонтные цели.

Это значит, что, если объект появился над линией горизонта и был замечен военными, то шансов на спасение у него нет. Пущенная ракета достанет врага, даже если он вернется обратно за горизонт. Такие возможности серьезно повышают уровень боевой готовности нашей армии. О достижениях российских конструкторов Созинов рассказал в беседе с корреспондентом РИА "Новости".

К слову, недавно в прессе появилась информация, что наша страна откажет Белоруссии в продаже С-400. Минску будет крайне непросто добиться сделки по получению мощного российского вооружения. Такого мнения придерживаются китайские эксперты.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость303243
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Гость297210
Рашковане, заваривайте ролтон, с-400 прикроет от пиндосов, которые хотят у вас его отнять
ты когда хочеш чтото вырозить снемай с башки кастрюлю может что умное напишиш а так с кастрюлей кастрюльный бред.
Гость301807
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Автор,"наши пушки С-400"-это сильно.
Антирагуль
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Гость297210
Рашковане, заваривайте ролтон, с-400 прикроет от пиндосов, которые хотят у вас его отнять
Ты сам то понял что сказал, пеDрила в обоSSанных шароварах?
Гость297210
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Рашковане, заваривайте ролтон, с-400 прикроет от пиндосов, которые хотят у вас его отнять
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