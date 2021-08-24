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Странный инцидент произошел в воздушном пространстве неподалеку от рубежей Ирана. Воздушное судно российского Минобороны не смогло войти в пространство над иранским государством и резко изменило курс.
Что является причиной таких необычных действий в воздухе, пока остается тайной. Известно, что самолет Ту-154М ранее выполнил рейс из Московской области на юг России, в город Астрахань. Оттуда борт отправился в Иран. Однако у самого "порога" этого государства самолет развернули. Пилотам пришлось возвращать воздушное судно обратно в Астрахань.
На странные перипетии в летном пространстве Ирана обратили внимание авторы телеграм-канала "Военный обозреватель". Аналитики выложили схему полета самолета Минобороны с ресурса по отслеживанию перемещений летательных аппаратов. На ней наглядно видно, что борт пролетел по кругу и вернулся восвояси.
Официальных комментариев по поводу того, почему российскому самолету запретили войти в иранское воздушное пространство, пока не было. Эксперты гадают, что же могло произойти в воздухе у рубежей восточного государства.
К слову, недавно поднялся скандал вокруг украинского борта в Афганистане. По некоторым данным, неизвестные захватили самолет незалежных, чтобы перевести на нем других людей в Иран. Однако позже эту информацию опровергли. Что на самом деле произошло в афганском государстве, также остается загадкой.
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