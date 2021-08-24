Самолет Минобороны развернули на подлете к Ирану

Самолет Минобороны развернули на подлете к Ирану
Фото: mil.ru
Судну пришлось возвращаться

Странный инцидент произошел в воздушном пространстве неподалеку от рубежей Ирана. Воздушное судно российского Минобороны не смогло войти в пространство над иранским государством и резко изменило курс.

Что является причиной таких необычных действий в воздухе, пока остается тайной. Известно, что самолет Ту-154М ранее выполнил рейс из Московской области на юг России, в город Астрахань. Оттуда борт отправился в Иран. Однако у самого "порога" этого государства самолет развернули. Пилотам пришлось возвращать воздушное судно обратно в Астрахань.

На странные перипетии в летном пространстве Ирана обратили внимание авторы телеграм-канала "Военный обозреватель". Аналитики выложили схему полета самолета Минобороны с ресурса по отслеживанию перемещений летательных аппаратов. На ней наглядно видно, что борт пролетел по кругу и вернулся восвояси.

Официальных комментариев по поводу того, почему российскому самолету запретили войти в иранское воздушное пространство, пока не было. Эксперты гадают, что же могло произойти в воздухе у рубежей восточного государства.

К слову, недавно поднялся скандал вокруг украинского борта в Афганистане. По некоторым данным, неизвестные захватили самолет незалежных, чтобы перевести на нем других людей в Иран. Однако позже эту информацию опровергли. Что на самом деле произошло в афганском государстве, также остается загадкой.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость297210
Пожаловаться Ответить
Раши ! Где ваши Искандеры ? Ну ка покажите мощь своих пердаков !
Гость297210
Пожаловаться Ответить
Персы дали пинка :)
1
новости партнеров

В Афганистане неизвестные угнали украинский самолет

Судно предназначалось для эвакуации граждан Незалежной

Не выключили микрофоны: личные переговоры Путина с Шойгу случайно выдали в эфир

Президент обсуждал с министром действия адмирала Тихоокеанского флота

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1818 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей