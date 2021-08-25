Швеция наращивает группировку в Балтийском море

Швеция наращивает группировку в Балтийском море
Фото: ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Учения РФ и НАТО в регионе напомнили шведам о периоде холодной войны

Швеция приняла решение усилить военное присутствие на Балтике из-за России. По оценке шведского министра обороны Петера Хульквиста, масштаб маневров, которые проводит РФ в акватории, напоминает о временах холодной войны. Поэтому Стокгольм видит необходимость "дать ответ" на "активность" Москвы в регионе.

Ранее в Швеции сообщили, что увеличили военную группировку на острове Готланд в Балтийском море, и намерены усилить разведывательную деятельность, в том числе с помощью морской авиации.

Как пояснил Хульквист в интервью "Рейтерс", Стокгольму приходится думать о повышении уровня своей боеготовности. Впрочем, он признал, что дело не только в России, но в обстановке в целом: по его оценке, страны НАТО и России проводят в балтийском регионе учения, сопоставимые по размаху с периодом холодной войны, передает "Лента".

В 2020 г. власти Швеции объявили об увеличении военных расходов к 2025 году на 40%. Численность военнослужащих также будет увеличена. В Стокгольме это объяснили ростом напряженности в Балтийском регионе между РФ и НАТО.

Накануне стало известно, что Швеция присоединилась к США, Великобритании и Канаде, которые решили создать специальный фонд помощи Украине о противостоянию российскому влиянию.

Ранее польский аналитик призвал партнеров более здраво оценивать потенциальную угрозу, которую представляют военные маневры России на западном направлении.

Источник: Лента.ру
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость298348
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Блоку НАТО надо совместно произвести такое оружие чтобы у России и в голову не пришло применять оружие к какой то стране Слежу за Путиным и пришел к выводу Он понимает только силу
Гость298776
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прошло 20 лет как потопили курск.
пора напомнить, кто в море хозяин.
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