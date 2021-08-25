Военно-морские силы Пентагона атаковали списанный фрегат

Военно-морские силы США во время учений Sinking Exercise разбомбили американский фрегат Ingraham класса Oliver Hazard Perry, списанный еще в 2015 году. Соответствующее видео опубликовано на ютуб-канале ведомства.

Маневры проводились 15 августа в районе Гавайских островов. Старый корабль был атакован торпедой Mark 48, выпущенной атомной подлодкой Chicago типа Los Angeles, разорвавшей фрегат на две части.

До этого Ingraham подвергся массированному ракетно-бомбовому удару истребителем F-35C (использовал оружие с лазерным наведением), разведывательным самолетом P-8A Poseidon (провел испытания системы вооружения "Гарпун") и субмариной USS Chicago.

"Это впечатляющая демонстрация морской огневой мощи и различных возможностей нанесения ударов с моря, которые ВМФ и Корпус морской пехоты рассматривают как важные компоненты своих новых концепций операций", – говорится в издании The Drive.

В публикации отмечается, что торпеды Mark 48 по-прежнему остаются "королями", когда дело доходит до потопления военных кораблей.

