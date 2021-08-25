Американский военный корабль разорвало на две части

Американский военный корабль разорвало на две части
Фото: US Navy/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Военно-морские силы Пентагона атаковали списанный фрегат

Военно-морские силы США во время учений Sinking Exercise разбомбили американский фрегат Ingraham класса Oliver Hazard Perry, списанный еще в 2015 году. Соответствующее видео опубликовано на ютуб-канале ведомства.

Маневры проводились 15 августа в районе Гавайских островов. Старый корабль был атакован торпедой Mark 48, выпущенной атомной подлодкой Chicago типа Los Angeles, разорвавшей фрегат на две части.


До этого Ingraham подвергся массированному ракетно-бомбовому удару истребителем F-35C (использовал оружие с лазерным наведением), разведывательным самолетом P-8A Poseidon (провел испытания системы вооружения "Гарпун") и субмариной USS Chicago.

"Это впечатляющая демонстрация морской огневой мощи и различных возможностей нанесения ударов с моря, которые ВМФ и Корпус морской пехоты рассматривают как важные компоненты своих новых концепций операций", – говорится в издании The Drive.

В публикации отмечается, что торпеды Mark 48 по-прежнему остаются "королями", когда дело доходит до потопления военных кораблей.

Источник: Ютуб-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость300051
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Хохлы америкосам этого не простят. Вместо того чтобы подарить это корыто и усилить им хохлопитекский флот янки нагло его потопили, вот зрада так зрада.
Гость297902
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Прийдут люди в сандалиях с калашами 80-<цензура> годов и торпеды все побоку , будут съ-ть побросав все добро электронику и оружие . Гамбургероеды
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