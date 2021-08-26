Итальянский самолет попал под обстрел при взлете в Кабуле - СМИ

Пострадавших нет

Самолет C-130J ВВС Италии попал под пулеметный обстрел при эвакуации людей из Афганистана. Как отмечает РИА Новости, ссылаясь на местные СМИ, инцидент произошел во время взлета из кабульского аэропорта.

Пострадавшие отсутствуют. Известно, что на борту находились представители СМИ вместе с 98 гражданскими.

Как отмечает источник, обстрел начался сразу после взлета – огонь открыли за пределами аэропорта, либо с расположенной рядом возвышенности. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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