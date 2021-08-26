Американский десантник уселся в кресло во время эвакуации гражданских в Кабуле - фото

Американский десантник уселся в кресло во время эвакуации гражданских в Кабуле - фото
Фото: mil.ru
Пользователи уверены, что решивший отдохнуть военный станет ходячим мемом

Американский военнослужащий уселся в офисное кресло на взлетной полосе в кабульском аэропорту.  Как отмечает источник, боец 82-й воздушно-десантной дивизии Соединенных Штатов, которая обеспечивает транспортную безопасность в аэропорту, захотел передохнуть. Комментаторы же пошутили, что фото может стать вирусным и превратиться в мем.

На фото можно заметить, что американский десантник сидит у телескопического трапа. Рядом стоят российские военнослужащие у эвакуационного самолета Министерства обороны Ил-76.

Публикация развеселила пользователей. Многие решили, что фотография обязаны стать новым трендом в Сети.

"Мне нравится, что у самолета все еще есть хвостовые пушки", Вот вы все смеетесь, но я не вижу ни одного человека, пытающегося пройти мимо него", "Если работает, значит, работает", "Он достаточно уверен в себе, чтобы охранять территорию в одиночку, сидя на стуле, держите пари", Зачем ему волноваться? Выше – две авиационные пушки", "Это просто такое специальное тактическое кресло", "Диванные войска в действии", – шутят иностранные пользователи Reddit. 

Некоторые пошутили, что военнослужащий решил расслабиться из-за присутствующих рядом россиян – те обеспечат ему отдых, так как никто не станет стрелять в триколор.

Ранее сообщалось о том, что военный транспортник C-130J итальянских ВВС попал под обстрел крупнокалиберного пулемета во время эвакуации гражданских лиц из Афганистана. Согласно приведенным данным, на борту судна находятся 98 мирных жителя, а также журналисты. Огонь велся с позиции, которая располагалась за пределами аэропорта Кабула, о чем писали итальянские медиа.

Источник: Reddit ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Россияне "продают душу" МФО

Финансовое поведение все большего числа россиян продолжает вызывать недоумение

"Может потерять все": в Совфеде осадили Украину после заявления по "Северному потоку – 2"

Незалежные зря испытывают нервы мирового сообщества

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей