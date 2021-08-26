Пользователи уверены, что решивший отдохнуть военный станет ходячим мемом

Американский военнослужащий уселся в офисное кресло на взлетной полосе в кабульском аэропорту. Как отмечает источник, боец 82-й воздушно-десантной дивизии Соединенных Штатов, которая обеспечивает транспортную безопасность в аэропорту, захотел передохнуть. Комментаторы же пошутили, что фото может стать вирусным и превратиться в мем.

На фото можно заметить, что американский десантник сидит у телескопического трапа. Рядом стоят российские военнослужащие у эвакуационного самолета Министерства обороны Ил-76.

Публикация развеселила пользователей. Многие решили, что фотография обязаны стать новым трендом в Сети.

"Мне нравится, что у самолета все еще есть хвостовые пушки", Вот вы все смеетесь, но я не вижу ни одного человека, пытающегося пройти мимо него", "Если работает, значит, работает", "Он достаточно уверен в себе, чтобы охранять территорию в одиночку, сидя на стуле, держите пари", Зачем ему волноваться? Выше – две авиационные пушки", "Это просто такое специальное тактическое кресло", "Диванные войска в действии", – шутят иностранные пользователи Reddit.

Некоторые пошутили, что военнослужащий решил расслабиться из-за присутствующих рядом россиян – те обеспечат ему отдых, так как никто не станет стрелять в триколор.

Ранее сообщалось о том, что военный транспортник C-130J итальянских ВВС попал под обстрел крупнокалиберного пулемета во время эвакуации гражданских лиц из Афганистана. Согласно приведенным данным, на борту судна находятся 98 мирных жителя, а также журналисты. Огонь велся с позиции, которая располагалась за пределами аэропорта Кабула, о чем писали итальянские медиа.