Танцующая на танке балерина поразила западного обозревателя

Танцующая на танке балерина поразила западного обозревателя
MOD Russia/www.globallookpress.com
Организаторы решили включить в программу взаимоисключающие элементы, считает журналист

Армейские международные игры – 2021, которые проходят в России, запомнились в этом году необычным шоу во время открытия. Организаторы решили продемонстрировать участникам и зрителям оригинальный номер, в котором поучаствовал боевой танк вместе с артистами балета, на что обратил внимание обозреватель Popular Mechanics Кайл Мизоками.

Как пишет журналист, событие было действительно уникальным – до сих пор в мире никому не удавалось применить танк во время балетного номера. Такие категории, пишет аналитик, попросту взаимоисключающи.

"Комбинация – которую, вероятно, до этого никто не воплощал в жизнь в истории танков или балета – оказалось частью ежегодного военного конкурс", – пояснил Мизоками в своей статье для Popular Mechanics.

В игры входят состязания по танкам, а также соревнования спецназа и воздушно-десантных сил. На этот раз, указывает обозреватель, организаторы решили привнести культурные элементы, пригласив артистов балета. В прошлом году на играх провели даже некий "танковый балет" – техника передвигалась с синхронным движением. В номере участвовали четыре Т-80У, БМД-4 и гаубица "Мста".

"В этом же году организаторы решили повысить ставку, дополнив выставку балетом с настоящими балеринами. В частности, пара выступила с танцорами в форме танкистов армии Белоруссии. Артисты исполняли номер на куске фанеры, установленном над моторным отсеком каждого танка. Балеринам, похоже, дали наушники, чтобы заглушить шум от ревущих дизельных двигателей, которые работали поблизости", – пишет Мизоками.

Как отметил обозреватель, на играх отсутствовали Соединенные Штаты и члены НАТО, хотя Москва заявляла о приглашении для западных государств.

 

 

Источник: Popular Mechanics ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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