Варшава начисто лишена собственной танковой промышленности, напомнил специалист

Проблемы с Т-14 "Армата", о которых заявили польские журналисты, надуманны, как и их доводы о неких пробелах в самой конструкции боевого танка. Об этом заявил полковник запаса Виктор Литовкин, уверенный в том, что Варшава лишь испытывает зависть.

Ранее польский портал Defence24 сообщил, что у Т-14 имеются серьезнейшие проблемы в конструкции – именно по этой причине, считают журналисты, и вызвана задержка с поступлением новейших боевых единиц в ряды российской армии.

Как считает российский обозреватель, задержка вызвана дороговизной техники и отсутствием необходимой срочности – состоящие на вооружении Т-72Б3, Т-90С, Т-90А, Т-90СМ прекрасно справляются со своими задачами по обеспечению государственного суверенитета и национальной безопасности.

Так как Т-14 является танком нового поколения, то в настоящее время специалисты проводят расширенные испытания – оцениваются все параметры машины. В 2021 году же армии передадут порядка сорока единиц Т-14. Их необходимо встроить в систему боевых действий, наработать тактику с остальными боевыми единицами, включая бронетехнику, РЭБ, авиацию и связи управления. Таким образом, отмечает Литовкин, речь идет о многослойной задаче – по этой причине внедрение проходит отнюдь не быстрыми темпами.

Весь негатив польских медиа вокруг этой темы, полагает спикер, вызван шатким положением танковой промышленности в их собственной стране. Варшава выпускала крайне некачественный Т-72 и собственный "Тварды" на базе того же советского Т-72. Затем Польшу вообще заставили свернуть танковое производство, подсунув "Леопарды" и "Абрамсы".

"Хоть и не говорят об этом вслух, но чувствуют, что их держат за второй сорт. НАТО подсовывают им старую, отработанную технику, а заставляют платить, как за новую. Зависть и ревность и заставляет их публиковать подобные материалы", – заключил Литовкин.

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