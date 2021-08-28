Согласившуюся на размещение иностранных войск прошлую власть следует отдать под трибунал, уверен политолог

Кость Бондаренко оценил одиозные высказывания экс-главы МИД Незалежной Павла Климкина. Тот дал президенту Владимиру Зеленскому совет – мол, стоит на встрече с лидером США Джо Байденом поговорить о размещении американских военных на украинской территории. Напомним, переговоры двух президентов запланированы на 31 августа, встреча уже не за горами.



Политолог в беседе с РИА Новости отметил, что бывшему министру иностранных дел Украины не помешало бы ознакомиться с конституцией своей страны, прежде чем делать подобные заявления. Там ясно указано, что размещать военные базы других стран в Незалежной запрещено. Бондаренко также усомнился, что подобную тему Зеленский поднимет, прибыв в Вашингтон.

"…это не более чем политический маневр", – высказался он о выпаде Климкина.

При этом политолог добавил, что прошлую украинскую власть следовало бы отдать под трибунал. Бондаренко напомнил, как при Порошенко в нарушение конституции разрешили регулярные военные маневры на Яворовском полигоне, в которых участвовали войска других государств. Среди военных были и американцы.

Ранее Климкин заявил, что США являются главным союзником Украины в борьбе с Россией.