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Кость Бондаренко оценил одиозные высказывания экс-главы МИД
Незалежной Павла Климкина. Тот дал президенту Владимиру Зеленскому
совет – мол, стоит на встрече с лидером США Джо Байденом поговорить о
размещении американских военных на украинской территории. Напомним, переговоры
двух президентов запланированы на 31 августа, встреча уже не за горами.
Политолог в беседе с РИА Новости отметил, что бывшему министру иностранных дел Украины не помешало бы ознакомиться с конституцией своей страны, прежде чем делать подобные заявления. Там ясно указано, что размещать военные базы других стран в Незалежной запрещено. Бондаренко также усомнился, что подобную тему Зеленский поднимет, прибыв в Вашингтон.
"…это не более чем политический маневр", – высказался он о выпаде Климкина.
При этом политолог добавил, что прошлую украинскую власть следовало бы отдать под трибунал. Бондаренко напомнил, как при Порошенко в нарушение конституции разрешили регулярные военные маневры на Яворовском полигоне, в которых участвовали войска других государств. Среди военных были и американцы.
Ранее Климкин заявил, что США являются главным союзником Украины в борьбе с Россией.
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