Политолог назвал последствия войны США с Россией и Китаем

Политолог назвал последствия войны США с Россией и Китаем
Фото: pixabay.com
Армии двух стран "используют ресурсы половины Евразии"

Бывший помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Аарон Митчелл оценил последствия возможного военного конфликта Вашингтона с Москвой и Пекином. Ничего хорошего для американцев не будет, уверен эксперт.

Митчелл указал, что российская и китайская армии используют ресурсы половины Евразии. На этом фоне воевать сразу с двумя странами США будет крайне тяжело. Американцы, вероятнее всего, потерпят поражение, ибо такое противостояние может полностью истощить армию страны. Об этом политолог пишет в статье для The National Interest.

Помимо того, что американцы исчерпают ресурсы, им грозят масштабные потери. Более того, если война приведет к обмену ядерными ударами, США и вовсе рискуют исчезнуть с лица Земли. Судя по всему, американские власти это прекрасно понимают. По словам Митчелла, сейчас Вашингтон прилагает усилия, чтобы избежать войны сразу с двумя странами. Для этого Вашингтону необходимо меньше вмешиваться в действующие конфликты, а также направить силы на повышение эффективности альянсов и вкладывать больше денег в военную сферу.

Ранее другой эксперт предрек США судьбу Британской империи.

Источник: The National Interest ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Бармалей
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гость
Россию следует стереть с лица земли.
Вы даже ЛНР и ДНР справиться не можете, пиндосы с Авгана драпают, а вы их в помочь просите !
Гость302305
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Гость305948
В войнушку играть хочется только одному старому маразматику, который мечтает СССР возродить. Китай экспортирует кучу товаров в ЕС и США, и никакая война ему 100 лет не упала.
Только. как показывает история, в войнушки играют маразматики из белого дома
Гость305948
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В войнушку играть хочется только одному старому маразматику, который мечтает СССР возродить. Китай экспортирует кучу товаров в ЕС и США, и никакая война ему 100 лет не упала.
Гость305942
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гость
Россию следует стереть с лица земли.
Себя сотри
гость
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Россию следует стереть с лица земли.
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