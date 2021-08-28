Армии двух стран "используют ресурсы половины Евразии"

Бывший помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Аарон Митчелл оценил последствия возможного военного конфликта Вашингтона с Москвой и Пекином. Ничего хорошего для американцев не будет, уверен эксперт.



Митчелл указал, что российская и китайская армии используют ресурсы половины Евразии. На этом фоне воевать сразу с двумя странами США будет крайне тяжело. Американцы, вероятнее всего, потерпят поражение, ибо такое противостояние может полностью истощить армию страны. Об этом политолог пишет в статье для The National Interest.

Помимо того, что американцы исчерпают ресурсы, им грозят масштабные потери. Более того, если война приведет к обмену ядерными ударами, США и вовсе рискуют исчезнуть с лица Земли. Судя по всему, американские власти это прекрасно понимают. По словам Митчелла, сейчас Вашингтон прилагает усилия, чтобы избежать войны сразу с двумя странами. Для этого Вашингтону необходимо меньше вмешиваться в действующие конфликты, а также направить силы на повышение эффективности альянсов и вкладывать больше денег в военную сферу.

Ранее другой эксперт предрек США судьбу Британской империи.