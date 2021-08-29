"Россия готова": Рогозин озвучил сценарий возможной космической войны

"Россия готова": Рогозин озвучил сценарий возможной космической войны
Дмитрий Рогозин. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава "Роскосмоса" рассказал о милитаризации космоса в современных реалиях

Серьезная война будущего начнется в космосе. Таким мнением поделился Дмитрий Рогозин. 

В разговоре с "Газетой.Ru" глава "Роскосмоса" отметил, что из года в год понятие войны меняется, совершенствуется. Иными словами, если раньше под этим словом понимали конфликт на границе, то с появлением ракет, а в особенности глобальной дальности, термин изменил свое значение. 

Аналогичная ситуация происходит и сейчас. Согласно прогнозам аналитиков, продолжил Рогозин, война будущего начнется с уничтожения орбитальной группировки противника. Поскольку именно из космоса полностью видна вся территория государства, то в случае, если орбитальная группировка будет выведена из строя, противник буквально станет глухонемым и слепым. 

Благо, на многих современных аппаратах специально установлены датчики, которые позволяют понять, какого характера было повреждение: намеренным или случайным (например, удар метеорита или внутренняя неисправность). Как считает политик, это важно отслеживать, поскольку нападение на космический аппарат можно смело сопоставить с нападением на все государство.

К слову, Рогозин уверен, что Россия к войне будущего готова.

"Россия пережила столько войн, колоссальных потерь, поэтому мы, безусловно, готовы к отражению любого нападения, в том числе и в космическом пространстве", 

– заключил глава "Роскосмоса". 

Говоря о реакции РФ на то, если, к примеру, США или Китай захотят вывести в космос свое ядерное оружие, Рогозин назвал такие действия преступлением. Он также отметил, что в таком случае ответ Москвы будет "адекватным", избежав конкретики. 

Ранее стало известно, что США планируют построить в Великобритании базы для слежки за Россией в космосе. 

Источник: "Газета.Ru" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
Гость283783
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Да зачем какие-то там ракеты,спутники,космические корабли и станции,когда "вэлыка космична сверхкраина Украина",недавно "в космос" борщ запустила на воздушных шариках?
Гость300051
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Сейчас подпиндосный тролль 297210 прилетит и даст залп из своего развороченного пердака что у России ничего нет в космосе. На то он и тролль чтобы вонять и себе на тарелку баланды у хозяев зарабатывать.
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