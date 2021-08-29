Глава "Роскосмоса" рассказал о милитаризации космоса в современных реалиях

Серьезная война будущего начнется в космосе. Таким мнением поделился Дмитрий Рогозин.

В разговоре с "Газетой.Ru" глава "Роскосмоса" отметил, что из года в год понятие войны меняется, совершенствуется. Иными словами, если раньше под этим словом понимали конфликт на границе, то с появлением ракет, а в особенности глобальной дальности, термин изменил свое значение.

Аналогичная ситуация происходит и сейчас. Согласно прогнозам аналитиков, продолжил Рогозин, война будущего начнется с уничтожения орбитальной группировки противника. Поскольку именно из космоса полностью видна вся территория государства, то в случае, если орбитальная группировка будет выведена из строя, противник буквально станет глухонемым и слепым.

Благо, на многих современных аппаратах специально установлены датчики, которые позволяют понять, какого характера было повреждение: намеренным или случайным (например, удар метеорита или внутренняя неисправность). Как считает политик, это важно отслеживать, поскольку нападение на космический аппарат можно смело сопоставить с нападением на все государство.

К слову, Рогозин уверен, что Россия к войне будущего готова.

"Россия пережила столько войн, колоссальных потерь, поэтому мы, безусловно, готовы к отражению любого нападения, в том числе и в космическом пространстве",

– заключил глава "Роскосмоса".

Говоря о реакции РФ на то, если, к примеру, США или Китай захотят вывести в космос свое ядерное оружие, Рогозин назвал такие действия преступлением. Он также отметил, что в таком случае ответ Москвы будет "адекватным", избежав конкретики.

Ранее стало известно, что США планируют построить в Великобритании базы для слежки за Россией в космосе.