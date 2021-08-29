Эрдоган аннонсировал новую покупку С-400 у России

Эрдоган аннонсировал новую покупку С-400 у России
Фото: Xinhua/ Xinhua/ www.globallookpress.com
Турецкий лидер не сомневается, что страна закупит второй полковой комплект

Анкара может снова заключить с Москвой крупную сделку о покупке зенитной ракетной системы С-400. Президент страны Реджеп Эрдоган заявил, что сомнений в этом на данный момент нет.

Напомним, несколько лет назад Турция закупила у России полк ЗРК для защиты воздушного пространства страны в ответ на неоднократные срывы покупки подобной системы в США. Американцы два раза отклоняли запросы страны предоставить данные о "Патриотах", касающиеся производства комплексов. Вашингтон требовал от Анкары постоянных отчетов о всех действиях, совершенными инженерами, а также был согласен дать ЗРК только на ограниченный срок, по истечении которого их необходимо было вернуть обратно. Такие требования турецкие власти посчитали неприемлемыми, поэтому обратились за помощью к России.

Однако подобное американцам крайне не понравилось. Они потребовали от Турции разорвать контракт по С-400 и приобрести взамен "Патриоты", угрожая отменить поставки истребителей F-35. Позже, по данным СМИ, США предложили выкупить российские ЗРК, однако это не нашло поддержки у турецких властей.

Реджеп Эрдоган, как передает РИА "Новости", заявил, что намерен продолжать сотрудничество с Россией в сфере оборонной промышленности. Он отметил, что недавно разговаривал на эту тему с Владимиром Путиным и собирается нанести официальный визит в Москву, чтобы подробно обсудить все еще раз. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
Гость283783
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Хоть Турция и давний член НАТО,будем надеяться,что турецкие С-400 включены в систему обороны РФ и ОДКБ))).
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