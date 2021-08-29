Военные целились не в жилой дом, а в автомобиль террористов

Ракетный удар США по Кабулу был нацелен на автомобиль, перевозивший крупную партию взрывчатки, предназначавшейся для террористов ИГ*. Также в транспортном средстве находились несколько террористов-смертников. Об этом заявили в Пентагоне.

Уничтоженный БПЛА автомобиль представлял угрозу для кабульского аэропорта, поэтому было принято решение о его уничтожении. Военные заявили, что не располагают данными о жертвах среди мирных жителей.

Как сообщало местное ТВ, в результате взрыва погиблили шесть человек, четверо из них дети.

*запрещенная в России организация