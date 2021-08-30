Военные выразили сожаление, заявив, что взрыв был слишком мощным

Американские власти не исключили гибели гражданских лиц в результате удара, нанесенного БПЛА в жилом квартале Кабула. Военнослужащие заявили, что после осуществления удара поступила информация о жертвах среди мирного населения.

Пресс-секретарь Центрального командования Соединенных Штатов Билл Урбан заявил, что последствия удара действительно масштабны.

"Мы знаем, что в результате разрушения транспортного средства произошли значительные и мощные взрывы, свидетельствующие о наличии большого количества взрывчатого материала внутри", – заявил пресс-секретарь.



Вместе с тем Урбан не исключил, что последствиями инцидента могли стать "дополнительные жертвы". В пресс-службе указали, что проводят расследование, так как "неясно, что могло произойти".

В Центральном командовании также заявили, что США выражают сожаления из-за смерти любой гибели гражданских.

Как отмечает телеканал CNN, в результате атаки беспилотника погибли девять человек – все члены одной семьи. Среди них было шестеро детей. Самой младшей среди жертв была двухлетняя девочка. Родственник убитых заявил американским журналистам, что ни о каких террористах не могло быть и речи, так как удар пришелся на семейный дом.

"Мы не ИГИЛ*, и это был семейный дом, где мои братья жили со своими семьями", – сообщил мужчина.



В центральном командовании же заявили, что решили атаковать предполагаемого террориста-смертника", который причастен к ИГИЛ*. До этого президент США Джо Байдена сообщил, что в Кабуле будет еще один взрыв, после чего американское посольство обратилось к соотечественникам с призывом покинуть аэропорт. Удар произошел спустя три дня после серии терактов в афганской столице, унесших жизни более 200 человек, включая американских военнослужащих.

*террористическая организация, запрещена в РФ