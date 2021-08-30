Врачи также подтверждают случаи множества пулевых ранений

Пострадавшие в результате теракта, который произошел 26 августа в кабульском аэропорту, рассказали о поведении американских военнослужащих в день взрыва. Выжившие заявили, что солдаты были сильно напуганы, так как опасались встретить в толпе смертника.

Так, после совершения теракта находившиеся рядом американские солдаты открыли по мирному населению хаотичную стрельбу.

"В итоге от огня американцев погибло едва ли не больше, чем от взрыва. Врачи подтверждают информацию о множестве пулевых ранений", – написал в своем телеграм-канале журналист Александр Коц, ссылаясь на опрошенных свидетелей произошедшего теракта.

Значительная часть погибших – жертвы огня со стороны американских военнослужащих, а не взрыва смертника, сообщил Коц. Одного из афганцев ранили пулей в голову. Брат пострадавшего сообщил, что американцы стреляли в голову и грудь. Местные врачи также подтвердили информацию о множестве пулевых ранений.

Спецкор "Комсомольской правды" также указал, что после взрывов в афганской столице возник информационный хаос: по всему переполошенному Кабулу разносились сообщения о подготовке к очередным терактам.



Позднее, однако, выяснилось, что то, что многие ошибочно считали взрывом, было уничтожением американцами своего имущества на аэродроме. Таким образом военный контингент США расправлялся со своим добром ради того, чтобы оно не досталось представителям "Талибана"*. После терактов талибы разъезжали по Кабулу с призовом оставаться дома. Выстрелы же раздавались до раннего утра.

*запрещенная в России организация



