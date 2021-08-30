Оборонное ведомство не поверило, что люди подвергаются невероятному риску в афганской столице

Пентагон знал о готовящемся теракте у аэропорта Кабула за несколько часов до взрыва и подготовился к атаке с "массовыми жертвами". Об этом пишет газета Politico со ссылкой на предоставленные ей секретные документы с совещаний Минобороны США.

По данным издания, всего за 24 часа до того, как террорист-смертник привел в действие взрывное устройство возле международного аэропорта Хамида Карзая, высокопоставленные военачальники собрались на ежедневном совещании для обсуждения ухудшающейся ситуации в Афганистане.

Согласно документам, глава Пентагона Ллойд Остин в ходе выступления на защищенной видеоконференции поручил высшим руководителям министерства по всему миру подготовиться к неизбежному "событию с массовыми жертвами".

Также на совещании председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли сообщил о наличии разведданных, указывающих на то, что запрещенная в РФ террористическая организация ИГ* планирует некую "комплексную атаку". Одновременно звонившие из Кабула американские командиры доложили, что ворота отеля Abbey – места сбора граждан США, которые хотели попасть в аэропорт для эвакуации из страны, – представляли "наивысший риск".

"Я не верю, что люди подвергаются невероятному риску на местах", – сказал Остин, согласно секретным записям.

Во время другого разговора, который состоялся в 4 часа дня или в 12:30 четверга, 26 августа, офицеры в Кабуле подробно описали план по закрытию ворот гостиницы Abbey после полудня в этот день по кабульскому времени. Но американцы решили оставить ворота открытыми дольше, чем они хотели, чтобы позволить своим британским союзникам продолжить эвакуацию их персонала, базирующегося в соседнем отеле Baron.

Напомним, 26 августа рядом с аэропортом Кабула прогремели несколько взрывов. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, где проживали иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от ворот отеля Abbey. Ответственность за этот теракт взял на себя игиловцы, передает "МИР 24". В результате взрывов погибли по меньшей мере 200 человек, в том числе 12 американских морских пехотинцев и медик ВМФ США.

Ранее сегодня появилась информация о том, что большая часть погибших и раненых в Кабуле пострадали от хаотичных выстрелов военных Пентагона, а не взрыва террориста-смертника. Об этом военкору Александру Коцу рассказал врач одной из больниц афганской столицы, куда поступили пострадавшие от атаки 26 августа.

