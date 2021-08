В соцсетях обсуждается видео с летящим в небе над Афганистаном американским боевым вертолетом Blackhawk с привязанным к нему на веревке человеком. Некоторые западные журналисты предположили, что на кадрах неизвестный гражданин, повешенный новыми властями страны – запрещенным в РФ движением "Талибан", якобы за сотрудничество с представителями США.

Никаких фактических подтверждений данному факту пока нет.

Our Air Force!

At this time, the Islamic Emirate's air force helicopters are flying over Kandahar city and patrolling the city. pic.twitter.com/rlE6nUldZf