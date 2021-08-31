Талибы подняли в небо американский вертолет с "подвешенным" человеком - видео

Талибы подняли в небо американский вертолет с "подвешенным" человеком - видео
Фото: Saifurahman Safi/ XinHua / www.globallookpress.com
Боевики начали проверять брошенную Пентагоном авиационную технику по всей стране

В соцсетях обсуждается видео с летящим в небе над Афганистаном американским боевым вертолетом Blackhawk с привязанным к нему на веревке человеком. Некоторые западные журналисты предположили, что на кадрах неизвестный гражданин, повешенный новыми властями страны – запрещенным в РФ движением "Талибан", якобы за сотрудничество с представителями США.

Никаких фактических подтверждений данному факту пока нет.


Видео, которое возбудило пользователей Сети, появилось на Твиттер-странице Talib Times. Кадры сопровождает сообщение о том, что "ВВС Исламского эмирата пролетают над городом Кандагар и патрулируют город". Кто именно является тем человеком, который "подвешен" к вертолету, не уточняется. Прогрессивная общественность полагает, что это не спецназовец, а повешенный новой властью несчастный.

"Талибы повесили человека, предположительно американского переводчика, на американском вертолете Blackhawk. Оставшиеся вертолеты США теперь будут использоваться в Афганистане подобным образом", – написал главред индийского телеканала Zee News Судхир Чаудхари.

Такое же предположение сделала после увиденного и американская ведущая Лиз Уилер. Она заметила, что президент США "Джо Байден несет ответственность" за все происходящее сейчас в Афганистане после стремительного бегства воинов Пентагона из республики.

"(Экс-президента США Дональда) Трампа забанили за грубые твиты, но террористы, подобные этому пользователю Twitter, позволили распространять пропаганду и буквальный терроризм людей, которых подвешивали на вертолетах", – указал на двойные стандарты внутри Америки некто Metatron.

Необходимо заметить, что на странице Talib Times за последние сутки можно обнаружить с десяток постов о доставшемся талибам американском вооружении, в том числе самолеты и вертолеты.

"Афганский пилот Сардар Мазлум берет на себя управление и приступает к исполнению своих обязанностей, он приветствует правительство Талибов на вертолете и говорит, что он останется на своем посту", – говорится в одном из сообщений в "Твиттер".

Вероятно, это частичный ответ на вопрос, кто будет управлять всей этой массой современной техники, оставленной Пентагоном в наследство террористам и экстремистам. Так, талибам достался военно-транспортный самолет Lockheed C-130H, передает издание Business Insider.


Ранее на прошлой неделе британская The Mirror сообщала, что в руках боевиков сейчас такое количество современного вооружения, включая авиацию, которого нет в иных армиях мира.

Источник: Твиттер ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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