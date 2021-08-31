Боевики начали проверять брошенную Пентагоном авиационную технику по всей стране

В соцсетях обсуждается видео с летящим в небе над Афганистаном американским боевым вертолетом Blackhawk с привязанным к нему на веревке человеком. Некоторые западные журналисты предположили, что на кадрах неизвестный гражданин, повешенный новыми властями страны – запрещенным в РФ движением "Талибан", якобы за сотрудничество с представителями США.

Никаких фактических подтверждений данному факту пока нет.

Our Air Force!

At this time, the Islamic Emirate's air force helicopters are flying over Kandahar city and patrolling the city. pic.twitter.com/rlE6nUldZf — Talib Times (@TalibTimes) August 30, 2021

Видео, которое возбудило пользователей Сети, появилось на Твиттер-странице Talib Times. Кадры сопровождает сообщение о том, что "ВВС Исламского эмирата пролетают над городом Кандагар и патрулируют город". Кто именно является тем человеком, который "подвешен" к вертолету, не уточняется. Прогрессивная общественность полагает, что это не спецназовец, а повешенный новой властью несчастный.

"Талибы повесили человека, предположительно американского переводчика, на американском вертолете Blackhawk. Оставшиеся вертолеты США теперь будут использоваться в Афганистане подобным образом", – написал главред индийского телеканала Zee News Судхир Чаудхари.

Такое же предположение сделала после увиденного и американская ведущая Лиз Уилер. Она заметила, что президент США "Джо Байден несет ответственность" за все происходящее сейчас в Афганистане после стремительного бегства воинов Пентагона из республики.

"(Экс-президента США Дональда) Трампа забанили за грубые твиты, но террористы, подобные этому пользователю Twitter, позволили распространять пропаганду и буквальный терроризм людей, которых подвешивали на вертолетах", – указал на двойные стандарты внутри Америки некто Metatron.

Необходимо заметить, что на странице Talib Times за последние сутки можно обнаружить с десяток постов о доставшемся талибам американском вооружении, в том числе самолеты и вертолеты.

"Афганский пилот Сардар Мазлум берет на себя управление и приступает к исполнению своих обязанностей, он приветствует правительство Талибов на вертолете и говорит, что он останется на своем посту", – говорится в одном из сообщений в "Твиттер".

Вероятно, это частичный ответ на вопрос, кто будет управлять всей этой массой современной техники, оставленной Пентагоном в наследство террористам и экстремистам. Так, талибам достался военно-транспортный самолет Lockheed C-130H, передает издание Business Insider.

Ранее на прошлой неделе британская The Mirror сообщала, что в руках боевиков сейчас такое количество современного вооружения, включая авиацию, которого нет в иных армиях мира.

