Президенты посетят полигоны и оценят обстановку на месте

Вскоре, в период с 10 по 16 сентября, состоятся совместные белорусско-российские стратегические учения "Запад-2021". По словам главнокомандующего Белоруссии Александра Лукашенко, данное мероприятие требует особого внимания со стороны первых лиц.

Так, выяснилось, что Батька вместе с нашим президентом Владимиром Путиным лично побывают на данном мероприятии и оценят боеготовность армий. Лукашенко будет контролировать ситуацию на полигоне, расположенном на территории Республики, а Путин почтит своим присутствием площадку на российских землях.

Батька подчеркнул, что в первую очередь, первые лица государств хотят понять, насколько сложенно готовы действовать армии России и Белоруссии. Главнокомандующим нужно убедиться, что при необходимости военные силы стран смогут объединиться и нанести сокрушительный удар по неприятелю.

При этом Лукашенко подчеркнул, что Москва с Минском "ни на кого не собираются наступать". Батька обратил внимание, что некоторые страны на Западе серьезно "зашевелились" на фоне подготовки к российско-белорусским боевым маневрам. Лукашенко постарался успокоить иностранных партнеров и подчеркнул, что чужие земли не нужны ни Белоруссии, ни России. Видеоролик с выступлением белорусского лидера выложили авторы телеграм-канала "Пул Первого".

Ранее стало известно, что Лукашенко получит от России новую партию оружия.