Чемезов рассказал о неуязвимости российских "Кинжалов"

Чемезов рассказал о неуязвимости российских "Кинжалов"
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Новейшие отечественные ракетные комплексы перемещаются на высоких скоростях и бьют точно в цель

Отечественным ракетам из состава авиационного комплекса "Кинжал" на сегодня не может оказать противодействие ни одно оружие в мире. Об этом заявил в среду, 1 сентября, глава государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов во время выступления в рамках марафона "Новое знание".

"Мы производим эти ракеты. Они, во-первых, высокоточные, попадают именно в цель на дальнем расстоянии. Плюс у них очень высокая скорость, перехватить фактически такую ракету невозможно. Пока сегодня такого противодействия нашим ракетам не существует", – цитирует "Интерфакс" топ-менеджера.

"Кинжал" – авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой. Оружие способно поражать цели на дальности свыше двух тысяч километров. По информации военных, ракета преодолевает все существующие и разрабатываемые системы ПРО и ПВО. Комплексы размещаются на усовершенствованных дальних истребителях-перехватчиках МиГ-31 – МиГ-31К.

В настоящий момент "Кинжалы" несут 10 таких машин, выполняя опытно-боевое дежурство в Южном военном округе. Ранее сообщалось о планах до 2024 года оснастить комплексами авиаполк в Красноярском крае.

В апреле нынешнего года издание "Слово и дело" вышло со статьей, в которой утверждалось, что российский "Кинжал" способен добраться до Вашингтона всего лишь за 32 минуты. В связи с этим вероятность ликвидации нашего крылатого послания США в течение данного временного "путешествия" близка к нулю – ракета достигнет американской столицы.

В середине августа министр обороны РФ Сергей Шойгу, рассказывая об итогах испытаний новейшей гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", заметил, что она также точно бьет в цель, как и "Кинжал".

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Гость306725
Пожаловаться Ответить
Гость307775
Новейшие отечественные ракетные комплексы перемещаются на высоких скоростях и бьют точно в цель..... и падают в Иране, знаем, слышали.... <цензура> кремлевские....
Так что-же вы все так их боитесь то... ? Да и разведка пиндосов на ушах стоит лишь бы технологии выведать. Учёных подставляют, наша контрразведка устала отбиваться.
Гость307777
Пожаловаться Ответить
Гость307775
Новейшие отечественные ракетные комплексы перемещаются на высоких скоростях и бьют точно в цель..... и падают в Иране, знаем, слышали.... <цензура> кремлевские....
Слышал звон, да не знает где он...
Гость307775
Пожаловаться Ответить
Новейшие отечественные ракетные комплексы перемещаются на высоких скоростях и бьют точно в цель..... и падают в Иране, знаем, слышали.... <цензура> кремлевские....
1
новости партнеров

Зеленского встретили в Вашингтоне традиционными печеньками

Глава незалежных томится в ожидании президента США

Президент Казахстана сделал заявление о русском языке после угроз националистов в расправе

Глава государства призвал всех к здравому смыслу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей