Новейшие отечественные ракетные комплексы перемещаются на высоких скоростях и бьют точно в цель

Отечественным ракетам из состава авиационного комплекса "Кинжал" на сегодня не может оказать противодействие ни одно оружие в мире. Об этом заявил в среду, 1 сентября, глава государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов во время выступления в рамках марафона "Новое знание".

"Мы производим эти ракеты. Они, во-первых, высокоточные, попадают именно в цель на дальнем расстоянии. Плюс у них очень высокая скорость, перехватить фактически такую ракету невозможно. Пока сегодня такого противодействия нашим ракетам не существует", – цитирует "Интерфакс" топ-менеджера.

"Кинжал" – авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой. Оружие способно поражать цели на дальности свыше двух тысяч километров. По информации военных, ракета преодолевает все существующие и разрабатываемые системы ПРО и ПВО. Комплексы размещаются на усовершенствованных дальних истребителях-перехватчиках МиГ-31 – МиГ-31К.

В настоящий момент "Кинжалы" несут 10 таких машин, выполняя опытно-боевое дежурство в Южном военном округе. Ранее сообщалось о планах до 2024 года оснастить комплексами авиаполк в Красноярском крае.

В апреле нынешнего года издание "Слово и дело" вышло со статьей, в которой утверждалось, что российский "Кинжал" способен добраться до Вашингтона всего лишь за 32 минуты. В связи с этим вероятность ликвидации нашего крылатого послания США в течение данного временного "путешествия" близка к нулю – ракета достигнет американской столицы.

В середине августа министр обороны РФ Сергей Шойгу, рассказывая об итогах испытаний новейшей гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", заметил, что она также точно бьет в цель, как и "Кинжал".

