Журналист указал на корабль, который, как он уверен, имеет прямое отношение к разработке

Военно-морской флот России продолжает заниматься разработками способов развертывания торпед "Посейдон", оснащенных ядерной боеголовкой. Издание USNI News заявляет, что ряд снимков, сделанных со спутников группировки MAXAR, "подтверждают, что этот объект использует корабль специального назначения "Академик Александров".

Внятная позиция, однако, у журналиста отсутствует: далее обозреватель пишет, что "судно, похоже, имеет на борту "Посейдон", либо же его имитацию. Сам корабль находился летом у берегов Белого моря.

"Недалеко от новой набережной расположено недавно построенное здание большого размера, которое также может быть иметь отношение к "Посейдону". Судя по опубликованным снимкам, именно этот причал может иметь самое непосредственное отношение с работой по испытаниям новейшей ядерной торпеды", – пишет обозреватель.

Как отмечает источник, предполагаемый носитель "Посейдона" базируется в Северодвинске, где строятся многие современные российские субмарины.

"Здесь, как известно, находились военные суда и специальные подводные лодки, которые применялись для участия в начальной фазе тестирования разработки. Дизель-электрическую подводную лодку "Саров" спустили на воду еще 14 лет назад и, по всей видимости, она была построена специально для испытаний негабаритных торпед, таких как "Посейдон", – пишет USNI News.

Источник также отмечает, что для "Посейдона" необходимы новые базы и инфраструктура, которая позволит идентифицировать места для развертывания новейшей системы.

Ранее журналисты издания The Hill заявили, что Соединенные Штаты могут с помощью ряда уловок лишить Россию опасных "Посейдонов" после продления СНВ.