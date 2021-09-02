Советские разработки необходимо давно списать в утиль, считает журналист

Издание Defence24 отреагировало на недавнее интервью заслуженного летчика РФ Владимира Попова, который высмеял журналистов из Варшавы за слова о "великом регрессе" в российской авиации. Издание не согласно с тезисами военного эксперта о том, что Польша не понимает процессов в авиационной сфере РФ, а также страдает национальными комплексами и желает угодить Западу в информационном пространстве.

Так, в качестве одного из основных контраргументов Defence24 приводит факт того, что многие страны применяют устаревшие советские легкие фронтовые истребители третьего поколения МиГ-21, разработанные во второй половине 1950-х годов. Журналисты указали, что у армий ряда государств попросту нет денег на альтернативу, и потому они используют "летающие гробы".

"Аргумент о том, что старые советские разработки до сих пор "успешно" используются во многих странах мира, также кажется ошибочным. МиГ-21 имеет незначительную боевую ценность – из-за отсутствия денег. В странах-пользователях пилоты называют их "летающим гробом", и содержание их в эксплуатации не означает, что они являются конструкциями, которые будут учитываться в будущей войне", – говорится в материале.

Таким образом польское издание совершило встречный выпад в сторону Попова, который заявил, что модернизированные МиГи-21 могут составить некую конкуренцию даже отдельным платформам четвертого поколения.

Источник также приводит в качестве подтверждения уровень спроса на новейшие истребители пятого поколения Су-57, которые, уверен обозреватель, крайне недоработаны и уходят из поля зрения основных клиентов на рынке ВПК на фоне американского F-35 Lightning II. У последнего также есть ряд недочетов, однако, говорится в публикации, за него "дерутся" многие страны.

Как пишет Defence24, через несколько лет российская авиация столкнется с катастрофой, так как всю модернизированную советскую технику нужно будет списать в утиль. Пока что, полагают журналисты, заменить ее в ВКС нечем.