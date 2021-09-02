Адмирал сообщил об авариях на атомной подлодке К-19

Адмирал сообщил об авариях на атомной подлодке К-19
Фото: commons.wikimedia.org
Советская новая субмарина, реактор которой обнаружили в Карском море, была первой в своем классе с баллистическим ракетами на борту

Советская атомная подлодка К-19, реактор которой был обнаружен в Карском море, пережила много аварий, т.к. она была первой в своем классе и целый ряд систем на субмарине еще предстояло отработать. Об этом сообщил командующий Северным флотом с 1999 по 2001 годы адмирал Вячеслав Попов.

Он напомнил, что К-19 являлась не только головной подлодкой проекта 658, но также была субмариной новейшего по тем временам класса. До нее баллистическими ракетами в Советском Союзе оснащали исключительно дизельные подводные лодки.

"Когда идут первые лодки, то всегда вероятность каких-то происшествий потенциально выше, чем на серийных лодках, скажем, не первого, второго или третьего корпусов, а дальше. Тогда уже учитывается опыт эксплуатации первых подводных лодок", – пояснил адмирал РИА "Новости".

Попов отметил, что К-19 спустили на воду в 1959 году, и она служила до 1990-го. Субмарину постоянно ремонтировали, продлевая срок службы.

Также он прокомментировал информацию о находке в Карском море. По его словам, во времена СССР затопление ядерных реакторов считалось относительно безопасным. К тому же тогда еще не существовало технологий переработки отработавшего ядерного топлива.

Ранее в четверг, 2 сентября, стало известно, что в заливе Абросимова в Карском море у берегов России обнаружили контейнер реактора К-19. Эксперты намерены провести визуальный осмотр объекта и спектральный анализ, соберут с него растительный материал.

Самые известные аварии на К-19 произошли в 1961 г. – неполадки с реактором унесли жизни восьми членов экипажа, в1969-ом – тогда субмарина под водой столкнулась с американской подлодкой Gato, в 1972-ом – в результате пожара на борту судна погибли 30 человек.

В Голливуде был снят фильм об аварии с ядерным реактором в 1961 году, в котором советских офицеров сыграли звезды первой величины – Харрисон Форд и Лиам Нисон. Впрочем, члены первого экипажа нашей подлодки жестко раскритиковали ленту из-за почти полного отсутствия в ней достоверных фактов.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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