Американские военные устроили погром на базе перед уходом из Афганистана - видео

Американские военные устроили погром на базе перед уходом из Афганистана - видео
Фото: Ton Koene/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Из строя с помощью подручных средств вывели и военную технику

В социальных сетях распространился ролик, снятый одним из американских военных, который изначально, похоже, предназначался для личного архива. 

На нем солдаты американской армии собственноручно громят военную технику. В ход пошли все предметы, находившиеся под рукой: молоты, монтировки, огнетушители и другие инструменты.

Некоторые военные не стали церемониться, выводя технику из строя с помощью мощных ударов ногой. Кто-то же с некоторой жестокостью вырывал провода внутри военных машин. 

На других кадрах видно, как солдаты разбивают стекла у автомобиля с эмблемой НАТО. Когда с уничтожением техники было покончено, военные отправились на военную базу, чтобы устроить погром и там. По окончании сего действа американцы радостно кричали, поднимая руки вверх. 

Видео, к слову, изначально было размещено на "Ютубе" в свободном доступе. Но спустя время автор ограничил возможность просмотра. Как пишет "Лента", в этом же ролике были кадры, на которых американцы, разгоняя толпу в районе аэропорта Кабула, открыли огонь. Стреляли, правда, поверх голов или в землю. В конце видео автор показал портреты своих соотечественников, которые погибли, неся службу в Афганистане. 

Ранее в США потребовали отставки главы Пентагона Ллойда Остина. Американские адмиралы и генералы опубликовали открытое письмо, в котором указала на то, что с таким руководством Штаты находятся в серьезной опасности. 

Источник: Телеграм-канал "РИА Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

М
Пожаловаться Ответить
тупые..
в каждую машину по литру бензина (горючки) и технику можно на утилизацию.нет,долбят,дебилы,<цензура>...
Гость307147
Пожаловаться Ответить
Бандерлоги за это время, успели бы все продать.
1
новости партнеров

Пенсии похудеют: инфляция съела более 100 млрд. рублей пенсионных накоплений

Нынешние потери будущих российских пенсионеров могут оказаться не последними

"Проблем много": Путин строго одернул министра и не дал ему ответить

Глава Минфина попал в неловкую ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей