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В социальных сетях распространился ролик, снятый одним из американских военных, который изначально, похоже, предназначался для личного архива.
На нем солдаты американской армии собственноручно громят военную технику. В ход пошли все предметы, находившиеся под рукой: молоты, монтировки, огнетушители и другие инструменты.
Некоторые военные не стали церемониться, выводя технику из строя с помощью мощных ударов ногой. Кто-то же с некоторой жестокостью вырывал провода внутри военных машин.
На других кадрах видно, как солдаты разбивают стекла у автомобиля с эмблемой НАТО. Когда с уничтожением техники было покончено, военные отправились на военную базу, чтобы устроить погром и там. По окончании сего действа американцы радостно кричали, поднимая руки вверх.
Видео, к слову, изначально было размещено на "Ютубе" в свободном доступе. Но спустя время автор ограничил возможность просмотра. Как пишет "Лента", в этом же ролике были кадры, на которых американцы, разгоняя толпу в районе аэропорта Кабула, открыли огонь. Стреляли, правда, поверх голов или в землю. В конце видео автор показал портреты своих соотечественников, которые погибли, неся службу в Афганистане.
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в каждую машину по литру бензина (горючки) и технику можно на утилизацию.нет,долбят,дебилы,<цензура>...