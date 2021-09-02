Из строя с помощью подручных средств вывели и военную технику

В социальных сетях распространился ролик, снятый одним из американских военных, который изначально, похоже, предназначался для личного архива.

На нем солдаты американской армии собственноручно громят военную технику. В ход пошли все предметы, находившиеся под рукой: молоты, монтировки, огнетушители и другие инструменты.

Некоторые военные не стали церемониться, выводя технику из строя с помощью мощных ударов ногой. Кто-то же с некоторой жестокостью вырывал провода внутри военных машин.

На других кадрах видно, как солдаты разбивают стекла у автомобиля с эмблемой НАТО. Когда с уничтожением техники было покончено, военные отправились на военную базу, чтобы устроить погром и там. По окончании сего действа американцы радостно кричали, поднимая руки вверх.

Видео, к слову, изначально было размещено на "Ютубе" в свободном доступе. Но спустя время автор ограничил возможность просмотра. Как пишет "Лента", в этом же ролике были кадры, на которых американцы, разгоняя толпу в районе аэропорта Кабула, открыли огонь. Стреляли, правда, поверх голов или в землю. В конце видео автор показал портреты своих соотечественников, которые погибли, неся службу в Афганистане.

Ранее в США потребовали отставки главы Пентагона Ллойда Остина. Американские адмиралы и генералы опубликовали открытое письмо, в котором указала на то, что с таким руководством Штаты находятся в серьезной опасности.