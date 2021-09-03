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Американо-украинскую ракету Alpha фирмы Firefly AerospaceFirefly Aerospace разорвало в первые же минуты после запуска.
"Во время первой фазы подъема произошла внештатная ситуация, результатом которой стала потеря ракеты",
– сообщили представители компании в своем "Твиттере".
Первый этап испытаний проходил в Калифорнии, уточняет телеканал "360". Но уже через 2,5 минуты стало ясно, что попытка оказалась провальной, пишет Spaceflight Now.
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Очнулся гетьман,смотрит-кругом трупы скакуасов,сам он без ноги.И говорит-"Ничего себе! Если у нас от нашей ракеты такое,то представляю,что там сейчас в Москве творится! Слава Украине!"))).