Взрыв сразу после запуска: запуск американо-украинской ракеты закончился провалом

Мощный хлопок раздался спустя пару минут после старта

Американо-украинскую ракету Alpha фирмы Firefly AerospaceFirefly Aerospace разорвало в первые же минуты после запуска. 

"Во время первой фазы подъема произошла внештатная ситуация, результатом которой стала потеря ракеты", 

– сообщили представители компании в своем "Твиттере". 

Первый этап испытаний проходил в Калифорнии, уточняет телеканал "360". Но уже через 2,5 минуты стало ясно, что попытка оказалась провальной, пишет Spaceflight Now. 

Ранее украинцы похвастались "уничтожителем" Крымского моста. 

Источник: "Твиттер" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
Гость283783
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Решили великие укры-скакуасы,возглавляемые гетьманом,долбануть по Москве ракетой.Взяли они кусок газовой трубы от уже неиспользующейся украинской ГТС,засунули в нее мешок пороха и поставили вертикально на кирпичи.Гетьман взял зажженный факел и засунул его под кирпичи...
Очнулся гетьман,смотрит-кругом трупы скакуасов,сам он без ноги.И говорит-"Ничего себе! Если у нас от нашей ракеты такое,то представляю,что там сейчас в Москве творится! Слава Украине!"))).
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