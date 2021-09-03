Мощный хлопок раздался спустя пару минут после старта

Американо-украинскую ракету Alpha фирмы Firefly AerospaceFirefly Aerospace разорвало в первые же минуты после запуска.

"Во время первой фазы подъема произошла внештатная ситуация, результатом которой стала потеря ракеты",

– сообщили представители компании в своем "Твиттере".

Первый этап испытаний проходил в Калифорнии, уточняет телеканал "360". Но уже через 2,5 минуты стало ясно, что попытка оказалась провальной, пишет Spaceflight Now.

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