С-400 могут разместить в Белоруссии – глава ФСВТС

Партнер по Союзному государству вправе рассчитывать на поставки вооружений из РФ

Минск может приобрести российские зенитно-ракетные системы С-400. Это подтвердил руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничество (ФСВТС) Евгений Шугаев в пятницу, 3 сентября.

Он напомнил, что Белоруссия является стратегическим партнером России, а С-400 – это система, поставляемая на экспорт. Поэтому нет никаких препятствий для поставок С-400 в РБ, если от Минска поступит такой запрос, высказался Шугаев, отвечая на вопрос "Интерфакса" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

"Мы живем в одном союзном государстве, (…) конечно же, будет логично в случае прочих равных удовлетворить потребности Белоруссии в этой системе", 

– приводит RT слова главы ФСВТС.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что в скором времени республика получит новую военную технику из России, в том числе средства авиации и ПВО.

Источник: Интерфакс
Николай ВИКТОРОВ
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