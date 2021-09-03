Партнер по Союзному государству вправе рассчитывать на поставки вооружений из РФ

Минск может приобрести российские зенитно-ракетные системы С-400. Это подтвердил руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничество (ФСВТС) Евгений Шугаев в пятницу, 3 сентября.

Он напомнил, что Белоруссия является стратегическим партнером России, а С-400 – это система, поставляемая на экспорт. Поэтому нет никаких препятствий для поставок С-400 в РБ, если от Минска поступит такой запрос, высказался Шугаев, отвечая на вопрос "Интерфакса" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

"Мы живем в одном союзном государстве, (…) конечно же, будет логично в случае прочих равных удовлетворить потребности Белоруссии в этой системе",

– приводит RT слова главы ФСВТС.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что в скором времени республика получит новую военную технику из России, в том числе средства авиации и ПВО.