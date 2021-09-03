Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
Минск может приобрести российские зенитно-ракетные системы С-400. Это подтвердил руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничество (ФСВТС) Евгений Шугаев в пятницу, 3 сентября.
Он напомнил, что Белоруссия является стратегическим партнером России, а С-400 – это система, поставляемая на экспорт. Поэтому нет никаких препятствий для поставок С-400 в РБ, если от Минска поступит такой запрос, высказался Шугаев, отвечая на вопрос "Интерфакса" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
"Мы живем в одном союзном государстве, (…) конечно же, будет логично в случае прочих равных удовлетворить потребности Белоруссии в этой системе",
– приводит RT слова главы ФСВТС.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что в скором времени республика получит новую военную технику из России, в том числе средства авиации и ПВО.
Нынешние потери будущих российских пенсионеров могут оказаться не последними